Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций начал год с роста выше 3850п по индексу МосБиржи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых в году торгах вырос на фоне внешних позитивных сигналов и благодаря сокращению геополитической напряженности, индекс МосБиржи превысил 3850 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос до 3852,5 пункта (+1,7%), индекс РТС - до 1622,75 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,1%.

Доллар стоит 74,68 руб./$1 (+0,01 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,1%), расписки TCS Group (+3,7%), бумаги Сбербанка (+3,2% и +3,2% "префы"), "Аэрофлота" (+2,9%), "Интер РАО" (+2,8%), "Татнефти" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,5%), "Норникеля" (+2,2%), ВТБ (+2,1%), "Газпрома" (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "МТС" (+1,9%), "ММК" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), "РусГидро" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "НЛМК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,2%), Polymetal (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), UC Rusal (-0,3%).

Американский президент Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря заверил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора президентов.

Кроме того, Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказался в поддержку диалога по стратегической стабильности, а также работы Совета Россия-НАТО и контактов по линии ОБСЕ, сообщил Белый дом.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что руководство концерна ожидает максимальную за историю корпорации прибыль и дивиденды за 2021 год. "По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводит его заявление компания.

В понедельник растет фондовая Европа (индексы DAX и CAC40 прибавляют более 1%, Великобритания не работает) и растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

2022 год начался в условиях продолжающейся неопределенности из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Вспышка заболеваемости коронавирусом привела к отмене тысяч авиарейсов в новогодние праздники, а также к временному закрытию предприятий и школ в США, отмечает CNBC.

Нефть

Нефтяной рынок в понедельник вырос, несмотря на опасения по поводу падения спроса из-за распространения новой волны COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в понедельник составила $78,72 за баррель (+1,2% и -2,2% в пятницу), февральский фьючерс на WTI вырос до $75,86 за баррель (+0,9% и -2,3% в пятницу).

Спрос на нефть в течение всего прошедшего года оставался относительно сильным, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сопровождавшиеся введением локдаунов и ограничений на передвижение. Аналитики считают, что спрос был поддержан во многом благодаря государственным стимулам.

Со стороны предложения государства ОПЕК+ игнорировали призывы от основных стран-потребителей увеличить нефтедобычу на столько, сколько необходимо для полного обеспечения высокого спроса, и с лета 2021 года придерживались плана по постепенному увеличению на 400 тыс. б/с каждый месяц.

В ответ на это основные потребители нефти, среди которых США, Китай, Япония и Индия, а также другие страны, приняли скоординированные действия по высвобождению из стратегических резервов около 50-60 млн баррелей нефти, большая часть которых будет реализована в первом квартале 2022 года. Эксперты, тем не менее, полагают, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на рынок, пишет Trading Economics.

Участники глобального нефтяного рынка ждут запланированного на 4 января заседания министров ОПЕК+, на котором они примут очередное решение, продолжать ли придерживаться плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале.

Нефть Brent по итогам 2021 года подорожала на 53%, WTI - на 57%. Стоимость обоих сортов увеличилась максимальными годовыми темпами с 2009 года, что было поддержано глобальным экономическим восстановлением и ограничениями со стороны предложения.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 60,29 млрд рублей (из них 13,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,21 млрд рублей на акции "Норникеля").

Московская биржа

Новости

Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

Рынок акций РФ начал год с бодрого роста

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

"Газпром" в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа

Миллер заявил, что в "Газпроме" ждут за 2021 год максимальную за его историю прибыль

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2021 году снизился на 2,2%

"АвтоВАЗ" с опозданием ушел на новогодние каникулы

"АвтоВАЗ" с опозданием ушел на новогодние каникулы

ОМК выиграла конкурс по закупке "Газпромом" труб на 18 млрд рублей

ОМК выиграла конкурс по закупке "Газпромом" труб на 18 млрд рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });