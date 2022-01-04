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Три частных турецких импортера газа продлили контракты с "Газпромом"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Три турецкие газовые компании, на которые приходится почти 12% годового спроса страны, продлили контракт на поставку газа с "Газпромом". Об этом агентство ICIS.

Akfel Gaz, Enerco Enerji и Avrasya Gaz (входят в группу Akfel Commodities Turkey) возобновили импорт российского газа в последние четыре дня 2021 года и, как предполагалось, будут получать около 20 млн кубометров в сутки.

Неясно, продолжились ли поставки с началом января 2022 года, но два источника ICIS сообщили, что Enerco Enerji и Avrasya Gaz, возможно, продлили на два года свои контракты с "Газпромом", которые истекли в конце 2021 года. Согласно первоначальным документам, Enerji собиралась импортировать из России 2,5 млрд кубометров в год, а Avrasya Gaz - 0,5 млрд кубометров в год.

По данным ICIS, теперь покупатели будут платить за газ по гибридной цене, на 70% включающей индексацию от индекса TTF и на 30% - привязку к цене нефти с девятимесячным лагом.

Akfel Gaz, имеющий долгосрочный контракт на 2,25 млрд куб. м до 2043 года, возможно, также перешел со 100%-ной индексации по нефти на такую же гибридную формулу, допускает агентство.

Akfel Gaz Enerco Enerji Avrasya Gaz Газпром

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