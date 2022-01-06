Ричард Арнольд станет гендиректором "Манчестер Юнайтед" с 1 февраля

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ричард Арнольд назначен новым главным исполнительным директором Manchester United Ltd., основным активом которой является английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", говорится в сообщении компании.

Он вступит в должность с 1 февраля после ухода Эдварда Вудворта, руководившего клубом последние 9 лет.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "красные дьяволы" занимают лишь седьмое место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 22 очка и имея два матча в запасе. Между теми в Лиге чемпионов команда вышла из группы и на стадии плей-офф сыграет с мадридским "Атлетико".

Акции Manchester United стабильны в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке. За последние 12 месяцев рыночная капитализация клуба сократилась на 14% до $2,39 млрд.