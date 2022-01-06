Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ричард Арнольд станет гендиректором "Манчестер Юнайтед" с 1 февраля

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ричард Арнольд назначен новым главным исполнительным директором Manchester United Ltd., основным активом которой является английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", говорится в сообщении компании.

Он вступит в должность с 1 февраля после ухода Эдварда Вудворта, руководившего клубом последние 9 лет.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "красные дьяволы" занимают лишь седьмое место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 22 очка и имея два матча в запасе. Между теми в Лиге чемпионов команда вышла из группы и на стадии плей-офф сыграет с мадридским "Атлетико".

Акции Manchester United стабильны в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке. За последние 12 месяцев рыночная капитализация клуба сократилась на 14% до $2,39 млрд.

Ричард Арнольд Манчестер Юнайтед Manchester United футбол

Новости

Нефть перешла к росту, цена Brent превысила $82 за баррель

"Газпром" и BOTAS заключили на 4 года контракт на поставку газа по "Турецкому потоку"

Доллар США в ходе торгов превысил 77 руб./$1 впервые с 21 апреля 2021 года

Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 3,2%

Доллар США в ходе торгов превысил 76 руб./$1 впервые с 22 апреля 2021 г.

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

Фондовые индексы США завершили первую сессию 2022 года рекордным ростом

Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });