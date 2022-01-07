Изменения рубля к доллару и евро в пятницу утром незначительные

На фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также низкой активности торгов в праздничный для России день.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,24-76,32 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 76,26 руб. (-5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,125 руб. (+2,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 2 коп. к уровню закрытия 6 января, до 80,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,97 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,06 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 7 января обусловлены как неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, так и низкой активностью торгов в праздничный для России день.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг на 0,1-0,5%, отыгрывая публикацию протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. "Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря. Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром в основном умеренно подрастают: китайский индекс CSI 300 прибавляет 0,36%, гонконгский Hang Seng - 1,15%, южнокорейский Kospi - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,3%; и лишь японский Nikkei 225 снижается на 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет почти на 0,2% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможном улучшении настроений на американском фондовом рынке 7 января.

В свою очередь мировые цены на нефть в пятницу утром также демонстрируют позитивную динамику. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,58 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $80,14 за баррель, что на 0,86% выше уровня на закрытие рынка 6 января.