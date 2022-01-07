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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Доллар подешевел больше чем на 75 копеек, евро - на 70 копеек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В пятницу вечером на "Московской бирже" курс рубля рос к доллару и евро, рубль за полтора дня отыграл большую часть падения к бивалютной корзине, отмечавшегося в первые дни нового года, чему способствуют как высокие цены на нефть, так и ожидания снижения напряженности в Казахстане.

К 19:00 доллар дешевел на 1,04 рубля, до 75,275 рубля. В первой половине торгов 6 января курс американской валюты достигал 77,345 рубля за доллар.

Евро в пятницу подешевел на 70,25 копейки, до 85,3975 рубля (на пике роста накануне курс европейской валюты поднимался до 87,5 руб./EUR1). Таким образом, доллар и евро потеряли уже более 2 рублей с максимальных уровней, достигнутых в начале торгов 6 января.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к вечеру пятницы на 89 копеек - до 79,83 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укреплению рубля в основных валютных парах, которое обозначилось в середине дня в четверг и усилилось в последний день недели, способствовали, прежде всего, выросшие цены на нефть, а также ожидания скорого снижения политической напряженности в Казахстане после введения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, поддержку нацвалюте оказали и заявления представителя американского госдепартамента относительно санкций в отношении "Северного потока 2". США выступают против реализации проекта "Северный поток 2", однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не стает сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации. Санкции против "Северного потока 2" не были включены в принятый бюджет.

"Мы полны решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинной попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", сказал Прайс.

"Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины", - добавил дипломат. - Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении "Северного потока-2", как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого",.

Мировые цены на нефть заметно выросли накануне и демонстрировали позитивную динамику в течение большей части дня 7 января на фоне опасений перебоев с поставками топлива из Казахстана и Ливии. И лишь вечером в пятницу нефтяные котировки перешли к умеренному снижению в рамках коррекции, но все равно остались на довольно высоком уровне.

К 19:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,3%, до 81,74 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 0,68%, до $78,92 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек. Для стабилизации ситуации и по просьбе властей Казахстана ОДКБ приняла решение направить в страну объединенные миротворческие силы.

Инвесторов также тревожит резкое сокращение добычи в Ливии. Добыча рухнула примерно на 500 тыс. баррелей в сутки из-за беспорядков и поврежденного нефтепровода.

Ситуация на мировых рынках капитала в последний день недели находится под давлением продавцов на фоне опасений скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, усилившихся после публикации протокола декабрьского заседания ФРС. Американские фондовые индексы в начале торгов 7 января снижаются на 0,2-0,9%. При этом доходность десятилетних US Treasuries выросла на 5 базисных пунктов - до 1,77% годовых.

Рынки акций стран Западной Европы также в основном снижаются 7 января. Французский индекс САС 40 вечером в пятницу теряет 0,7%, германский DAX - 0,84%, итальянский FTSE MIB - 0,44%, испанский IBEX 35 - 0,68%; и лишь британский FTSE 100 демонстрирует рост на 0,24%.

Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка не исключает возможности того, что ситуация в экономике США потребует от американского ЦБ более скорого, чем предполагалось ранее, повышения базовой процентной ставки. Некоторые из руководителей ФРС также обратили внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) 7 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 74,2926 рубля/$1 и 84,0695 рубля за евро соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" в пятницу на 98,24 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,33 рубля выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в пятницу не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 96,48 копейки по отношению к 6 января и составил 75,6835 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 166,188 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились 7 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 91,36 копейки по отношению к четвергу и составил 85,7133 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил всего 61,331 млн евро.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 9 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.

Мосбиржа Казахстан США Украина Госдеп Нед Прайс Конгресс Северный поток 2

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