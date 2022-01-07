Президент Казахстана заявил о сохранении открытых дверей для зарубежных инвестиций

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Политика открытых дверей для иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев опубликовал на своей странице в твиттере несколько сообщений на английском языке, в которых коротко рассказал о последних событиях в Казахстане.

"Политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана", - написал Токаев в заключение.

Кроме того, он заверил, что Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов.