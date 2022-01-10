Фондовые рынки Европы в пятницу снизились, исключением стала Британия

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Основные фондовые рынки стран Западной Европы в пятницу снизились, за исключением британского, на фоне публикации значительного количества макроэкономической информации.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,39% и составил 486,25 пункта.

Французский индикатор CAC 40 и испанский IBEX 35 уменьшились за день на 0,4%, германский DAX - на 0,65%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%. Между тем британский FTSE 100 завершил сессию подъемом на 0,5%.

Потребительские цены в еврозоне в декабре взлетели на 5% относительно того же месяца годом ранее, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Европейского союза (Eurostat). Таким образом, темпы их подъема ускорились по итогам шестого месяца подряд и достигли рекорда.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,6% в годовом выражении, как и в ноябре. Это самый существенный прирост с марта 2002 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 4,7% и второго - на 2,5%, по данным Trading Economics.

Eurostat сообщил также, что розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 1% относительно предыдущего месяца и на 7,8% по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом эксперты ожидали снижение первого показателя на 0,5% и увеличение второго на 5,6%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре упал до 115,3 пункта по сравнению с пересмотренными 117,6 пункта месяцем ранее, сообщила Европейская комиссия. Консенсус-прогноз предполагал снижение всего до 116 пунктов.

Тем временем объем промышленного производства в Германии в ноябре сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, объявило статуправление страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали подъем на 1%.

Потребительские расходы во Франции в ноябре выросли на 0,8% за месяц, свидетельствуют данные статуправления страны. Это максимальный подъем за последние полгода. Эксперты ожидали менее значительного увеличения - на 0,5%.

Наиболее существенно среди компонентов Stoxx 600 в пятницу подешевели акции платформы электронной торговли InPost S.A. (на 14%), представителя IT-сферы Sinch AB (на 9,8%) и производителя рефрижераторов и кондиционеров Beijer Ref AB (на 8,1%). При этом лидерами роста котировок стали бумаги страховщиков Aegon (+4,3%) и Ageas (+3,8%), а также платформы для онлайн-торговли Allegro.eu (+4,2%).

Во Франции снизились цены акций производителей товаров класса "люкс", в том числе Hermes (на 4%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (на 2%) и Christian Dior (на 3,1%).

В то же время стоимость STMicroelectronics NV подскочила на 3,7%. Крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов заявил, что темпы роста выручки в четвертом квартале, согласно предварительным расчетам, превзошли верхнюю границу прогнозного диапазона. Компания намерена 27 января опубликовать финансовую отчетность за 2021 год.

Помимо этого, подорожали акции представителей горнодобывающей отрасли Anglo American - на 2,9% и BHP - на 2,7% на фоне роста цен на цветные металлы.