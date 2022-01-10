Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1%

Лидирует Сбербанк

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности после прошедших протестных беспорядков в соседнем Казахстане, а также благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры и ожиданиям переговоров США-России по гарантиям безопасности. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 1% во главе с бумагами Сбербанка.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3791,95 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Подорожали акции Сбербанка (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Роснефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "МТС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпрома" (+0,9%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Просели акции "Ростелекома" (-0,6%).

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, сообщила пресс-служба Кремля. "На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", - говорится в сообщении.

Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, эта тема не касается американцев, заявил в воскресенье "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рынок акций РФ в минувший четверг снизился под давлением продаж из-за возросшей геополитической напряженности на фоне политического кризиса в Казахстане, а также негативной внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи нашел поддержку в районе рубежа 3750 пунктов после локального обвала на старте торгов ниже 3685 пунктов. По итогам основных торгов 6 января индекс МосБиржи составил 3753,29 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1545,24 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,3%. Доллар просел до 76,46 рубля (-0,34 рубля), утром курс поднимался до 77,35 руб./$1. По итогам короткой новогодней недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,9-3,2%, а доллар подорожал на 1,78 рубля.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,01-1% на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре 2021 года увеличилось на 199 тыс., при прогнозах роста на 450 тыс.

Безработица в стране в декабре упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, при прогнозах снижения до 4,1% с ноябрьских 4,2%.

В центре внимания на минувшей неделе также была доходность US Treasuries - доходность 10-летних гособлигаций подскочила примерно до 1,8% годовых. Устойчивый рост доходности усиливает давление на чувствительный к ее изменениям технологический сектор, что негативно сказывается на динамике Nasdaq Composite, пишет MarketWatch.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу в ходе ежегодной встречи Американской экономической ассоциации (AEA), что поддерживает идею о постепенном повышении ключевой ставки Федрезервом США параллельно с сокращением объема активов на балансе регулятора.

В понедельник в Азии преобладает рост индексов (Япония не работает, китайский Shanghai Composite прибавил 0,25%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,02%).

Нефтяной рынок в понедельник слабо растет, но цена Brent находится примерно на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в минувший четверг.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:06 МСК в понедельник выросла до $81,89 за баррель (+0,2% и -0,3% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоит $79,03 за баррель (+0,2% и -0,7% в пятницу).