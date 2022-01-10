Россия в начале января увеличила суточную добычу нефти с конденсатом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые девять дней января 2022 года составила 1500,8 тыс. тонн, что на 13,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период в предыдущем месяце (на 0,9% выше), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Между тем, по условиям сделки ОПЕК+, РФ с января может нарастить добычу на 100 тыс. б/с (примерно 1%) нефти (конденсат в сделке не учитывается) - до 10 млн 122 тыс. б/с.

В ноябре, согласно имеющимся данным, суточное производство конденсата в России составило 111 тыс. т. Статистика за январь и декабрь пока недоступна. Таким образом, если даже принять, что в январе РФ сохранила производство конденсата, среднесуточная добыча только нефти составила 1390,8 тыс. т, что с коэффициентом баррелизации в 7,22 (меняется в зависимости от сортов нефти в корзине) составляет 10 млн б/с, то есть сделка перевыполнена примерно на 10%.

Среди нефтяных компаний наибольший рост показывает "Башнефть" - на 8,3% - до 52,4 тыс. т, "Сургутнефтегаз" - на 2% - до 166,8 тыс. т. "Роснефть" нарастила производство на 0,4% - почти до 461 тыс. т, "Русснефть" - на 0,2% - до 19,1 тыс. т, "Татнефть" сохранила добычу на уровне 78,7 тыс. тонн.

Остальные компании снизили производство: "ЛУКОЙЛ" - на 0,2%, до 219,8 тыс. т, "Газпром нефть" продемонстрировала такую же динамику - до 105,9 тыс. т, "Славнефть" упала на 0,7%, до 32,1 тыс. т, "ННК" - на 0,6%, до 45,7 тыс. т.

Всего российские НК в январе нарастили среднесуточное производство нефти с конденсатом на 0,7% - до 1181,4 тыс. т.

"НОВАТЭК" увеличил добычу нефти с конденсатом на 1% - до 21,7 тыс. т, операторы СРП - на 4%, до 45,6 тыс. т; "Зарубежнефть - добыча Харьяга" выросла на 14% - до 4,5 тыс. т, Sakhalin Energy - на 1,9%, до 11,7 тыс. т, Exxon Neftegas Ltd. - на 3,4%, до 29,4 тыс. т.