Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля снизится до $251,4 за тонну

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля снизится до $251,4 за тонну с $280,8 в январе, сообщил Минсельхоз.

В декабре пошлина составляла $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 359,2 за тонну (январская - исходя из цены в $1 401,2, декабрьская - $1 395,4, ноябрьская - $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства от 6 апреля 2021 года (№546), источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну.

Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление кабмина №623 от 23 июля 2013 года и предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов на подсолнечное масло. В настоящее время на бирже регистрируются внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Минсельхоз РФ

Новости по теме

Новости

ВТБ повысит ставки по ипотеке на 1 п.п. после декабрьского ужесточения ДКП

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, продолжая отыгрывать падение начала года

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, продолжая отыгрывать падение начала года
Массовые протесты в Казахстане

Президент Казахстана заявил о сохранении открытых дверей для зарубежных инвестиций

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане ограничили продажу сжиженного газа в отдельных регионах

Нефть перешла к росту, цена Brent превысила $82 за баррель

"Газпром" и BOTAS заключили на 4 года контракт на поставку газа по "Турецкому потоку"

Доллар США в ходе торгов превысил 77 руб./$1 впервые с 21 апреля 2021 года

Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 3,2%

Доллар США в ходе торгов превысил 76 руб./$1 впервые с 22 апреля 2021 г.

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });