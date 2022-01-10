Индекс РТС вырос на 1,3%, индекс Мосбиржи упал на 0,4%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Оптимизм на российском рынке акций, подогретый утром ослаблением геополитической напряженности в соседнем Казахстане, вечером сменился пессимизмом из-за распродаж на внешних рынках на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Индекс МосБиржи после утреннего роста выше 3810 пунктов откатился к закрытию основных торгов ниже 3740 пунктов, выросли акции "РусАла" на фоне ожиданий решения акционеров о выплате дивидендов за 9 месяцев 2021 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 3738,68 пункта. Индекс РТС вырос на 1,3%, до 1565,31 пункта; динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4%.

Доллар подешевел на 51 копейку, до 75,25 рубля.

Подешевели акции "Яндекса" (-4%), расписки OZON (-3,2%), бумаги "Московской биржи" (-3%), АФК "Система" (-2,7%), Polymetal (-2,7%), "Северстали" (-2,3%), "МТС" (-2%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Магнита" (-1,4%), "ММК" (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%).

Подорожали акции UC Rusal (+2,9%), "Норникеля" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, эта тема не касается американцев, заявил в воскресенье "Интерфаксу" замглавы МИД Сергей Рябков.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международные террористы принимали участие в беспорядках в стране с целью захвата власти. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев сообщил, что теперь полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. Также Токаев планирует уже во вторник внести в парламент страны предложения по новому составу правительства.

Президент России Владимир Путин на этой же встрече заявил, что контингент ОДКБ отправлен в Казахстан на ограниченный период, страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях. Также Путин заявил о постепенной стабилизации ситуации в Казахстане.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, начало торгов на российском рынке акций в понедельник прошло с уверенным повышением на фоне сокращения геополитической напряженности и высоких цен на нефть, но потом игроки начали фиксировать прибыль из-за ухудшения внешней конъюнктуры. Инвесторы следят за предстоящими переговорами формата Россия-ОБСЕ и Россия-НАТО, но пока никто не нервничает по этому поводу, считает он.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, на рынках сохраняются опасения более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, что отражается в росте доходностей гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг в понедельник вновь переписал 2-летний максимум, превысив 1,8% годовых.

Существенную поддержку рублевым активам оказала стабилизация ситуации в Казахстане. Однако геополитические риски остаются высокими, поскольку прозвучавшие на выходных заявления Запада по поводу предложений России о гарантиях безопасности снизили вероятность прогресса на переговорах по этому вопросу.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,01-1% на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков (количество рабочих мест в декабре выросло на 199 тысяч при прогнозах роста на 450 тысяч; безработица упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, при прогнозах снижения до 4,1% с ноябрьских 4,2%).

В понедельник в Азии преобладал рост индексов (Япония не работает по случаю Дня совершеннолетия, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), однако проседает после утреннего роста Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,4%), продолжилась коррекция в Штатах (индексы снижаются на 1,5-2,6%).

Нефтяной рынок в понедельник прекратил рост после скачка на 5% по итогам прошлой недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии. К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,5%, до $81,38 за баррель (-0,3% в пятницу), февральский фьючерс на WTI дешевел на 0,3%, до $78,65 за баррель (-0,7% в пятницу).

Добыча в Ливии, сократившаяся на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны, восстанавливается. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тысяч б/с, сообщает Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели расписки Fix Price (-9,3%), бумаги "Ютэйр" (-7%), "Акрона" (-6,5%), ПАО "Группа Позитив" (-5,5%), расписки VK (-5%).

Лидерами роста выступили акции "ТГК-14" (+8,9%), "Группы ЛСР" (+7,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,9%), "Белона" (+5,1%), "КАМАЗа" (+4,9%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (+4,7%), "Россети Ленэнерго" (+3,4%), "Мечела" (+3,3%).

В понедельник стало известно, что дочерняя компания ОАО "РЖД - ООО "Энергопромсбыт" (Москва) - вышла из состава акционеров ПАО "Территориальная генерирующая компания N14". По сообщению ТГК-14, "Энергопромсбыт" продал свою долю в 39,8058% владивостокскому АО "Дальневосточная управляющая компания". Сумма сделки не раскрывается.

Инвестиционный стратег компании "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев отметил рост акций "ПИКа", которые дорожают с конца декабря в отсутствие новостей и за это время прибавили порядка 20%. Скорее всего, инвесторы восстанавливают позиции в акциях лидера строительного сектора перед публикацией операционных результатов компании на следующей неделе. В фокусе внимания помимо объемов реализации и динамики цен недвижимости будут темпы роста новых бизнесов группы.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,09 млрд рублей (из них 17,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").