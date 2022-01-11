УАЗ возобновит работу на два дня позже запланированного

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Ульяновский автозавод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс Авто" Вадима Швецова) и промплощадка "ЗМЗ" (Заволжский филиал УАЗа, Нижегородская область, выпускает моторы) сдвинули сроки начала производства после новогодних праздников и ежегодных ремонтов с 17 на 19 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс- службе "УАЗа".

"Ульяновский автомобильный завод" 10 января приступил к поэтапному запуску производства после плановых ремонтных работ. Выпуск автомобилей возобновится с 19 января. За время новогодних каникул на предприятии был выполнен ремонт оборудования и проведена ежегодная инвентаризация. Отгрузки автомобилей заказчикам осуществлялись по плану", - сказали в пресс-службе.

Сроки запуска скорректированы с учетом выполнения заказов и обеспеченности комплектующими.

Ранее сообщалось, что последним рабочим днем на "Ульяновском автомобильном заводе" и промплощадке "ЗМЗ" стало 30 декабря 2021 года. В дни новогодних каникул были запланированы ремонтные работы, которые предполагалось завершить до 11 января, после чего начать поэтапный запуск производства. К обычному рабочему графику УАЗ и промплощадка "ЗМЗ" ранее предполагали вернуться 17 января 2022 года.

Ранее УАЗ приостанавливал выпуск автомобилей 23 декабря 2020 года, возобновил после корпоративного отпуска и новогодних каникул – 20 января 2021 года. Также останавливал производство с 26 июля по 1 августа 2021 года на время летней ремонтной кампании, производство автомобилей возобновилось со 2 августа.

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск).