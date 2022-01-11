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Власти США намерены ограничить новые разработки нефти и газа на Аляске

Ранее экологи подали иск на решение расширить территорию добычи в регионе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел США планирует заблокировать предоставление в аренду нефтяных и газовых участков в районе Норт-Слоуп на Аляске, сообщает The Wall Street Journal.

Затронутая этим решением территория составляет около 11 млн акров, или почти половину из 23 млн акров, выделенных для развития энергетики в регионе почти век назад. Данный шаг, обусловленный поданным экологами иском, сводит на нет усилия администрации предыдущего президента США Дональда Трампа по увеличению добычи в Национальном нефтяном заповеднике на Аляске.

Заповедник был создан в 1920-х годах для разработки нефти и газа. При президенте Бараке Обаме правительство ограничило разработку нефти и газа в данном регионе площадью 11,8 млн акров. Затем администрация Трампа приняла решение расширить территорию до 18,6 млн акров, заявив, что разработка ресурсов повысит энергетическую безопасность страны и поднимет экономику Аляски. Недовольные этим экологические группы подали иски в суд.

Пришедший к власти в прошлом году президент Джо Байден приказал провести проверку. В результате в понедельник представители министерства внутренних дел заявили, что сокращение площади участков, которые можно предоставлять в аренду, пойдет на пользу находящимся под угрозой и исчезающим видам.

Байден стремится ограничить добычу нефти на федеральных землях для сокращения негативного влияния на окружающую среду. Однако это вызывает недовольство на Аляске, поскольку экономика и бюджет штата тесно связаны с нефтяной промышленностью, отмечает WSJ.

"Министерство внутренних дел США ставит страну в ситуацию, когда нам приходится полагаться на иностранную нефть (...) в то время, когда цены растут, что беспокоит американских потребителей", - заявили в офисе губернатора Аляски Майка Данливи.

США Аляска

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