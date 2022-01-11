Топ-менеджер из команды Мамута купила 25% в холдинговой компании "МигКредита"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Топ-менеджер кипрской Migcredit Holdings Ltd. Марина Грёнберг приобрела 25,61% акций компании, которая является холдинговой структурой крупного игрока российского микрофинансового рынка - "МигКредита". Об этом сообщила пресс-служба "МигКредита".

"Я давно работаю в холдинге и хорошо знаю один из его основных активов - МФК "МигКредит". У меня нет сомнений в том, что компания имеет все предпосылки для дальнейшего быстрого роста и расширения бизнеса как в текущем, так и в новых сегментах. Она обладает всей необходимой компетенцией и ресурсной базой для того, чтобы упрочить свои позиции на рынке альтернативного кредитования ритейла и сегмента МСБ (малый и средний бизнес - ИФ), а также расширить линейку продуктов и стать бесспорным лидером российской финтех-индустрии", - сказала Грёнберг через пресс-службу.

Пакет в Migcredit Holdings Грёнберг приобрела на торгах в рамках процедуры банкротства ООО "Инвестпро". Как следует из материалов торгов, доля обошлась ей в 380,5 млн рублей. Кроме Грёнберг в торгах также принимало участие ООО "Директ Уан", которое предложило за акции 380 млн рублей. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем этого ООО является Александр Мамут.

Грёнберг много лет занимает руководящие позиции в структурах Мамута и представляет его интересы в советах директоров портфельных компаний.

Неопределенность в судьбе этого пакета рейтинговые агентства называли одним из рисков для "МигКредита", отмечая, что она может привести к крупным изъятиям капитала и ликвидности из МФО или переходу контроля над ней к организации с повышенными кредитными рисками.

Бенефициаром траста Gamma Trust, который контролирует Migcredit Holdings Ltd. через цепочку компаний, является сын Александра Мамута Николай.

На фоне давления со стороны банковских кредиторов Мамута-старшего и "все еще неразрешенной ситуации вокруг конкурсного производства миноритарного пакета (25,61%)" агентство АКРА не исключало в качестве альтернативного сценария на горизонте 12 месяцев "существенного изменения структуры собственности МигКредита и/или перехода компании на более рискованную стратегию в сравнении с базовыми ожиданиями АКРА".

Гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин рассчитывает, что определенность со структурой акционерного капитала материнской компании станет положительным сигналом для рейтинговых агентств.

"Рейтинговые агентства указывали, что наличие в структуре собственности Мigcredit Holdings пакета акций, реализуемого в рамках процедуры банкротства, может сказаться на кредитоспособности "МигКредит". Теперь этот фактор в оценке компании устранен. Это даст нам большую степень свободы в определении стратегии развития, будет положительно воспринято инвесторами и кредиторами и откроет доступ к сделкам слияния и поглощения", - сказал Гришин.