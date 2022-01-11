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Экс-руководителей Чувашкредитпромбанка привлекут к ответственности по долгам банка

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Чувашкредитпромбанка) намерено через суд привлечь к ответственности контролировавших банк лиц.

АСВ намерено привлечь Николая Еськова, Антона Осипова, Инну Фарбер к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 67,05 млн рублей. Все трое входили в состав правления Чувашкредитпромбанка.

Заявление было направлено в суд 29 декабря в рамках дела о банкротстве Чувашкредитпромбанка.

ЦБ РФ 7 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка. В феврале 2020 года Арбитражный суд Чувашии признал его банкротом. По данным АСВ на 1 декабря 2021 года, установленные требования кредиторов первой очереди Чувашкредитпромбанка в реестре составляют 2 млрд 589,108 млн рублей (удовлетворены на 99,99%), установленные требования кредиторов третьей очереди - 1 млрд 235,1 млн рублей (удовлетворены на 21,09%).

Агентство по страхованию вкладов Чувашкредитпромбанк

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