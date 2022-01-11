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"Россети Северо-Запад" проиграли "Акрону" суд на 145 млн рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Северо-Запад" (ранее - "МРСК Северо-Запада") проиграло ПАО "Акрон" суд на 145 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева.

Согласно иску МРСК, "Акрон" для энергоснабжения одного из своих объектов в 2020 году использовал неисправное оборудование и, кроме этого, не имел договора на поставку электричества. Сетевая компания за годовое безучетное потребление энергии начислила химкомбинату 145 млн рублей. "Акрон" с этим требованием не согласился.

Новгородский арбитраж и 14 арбитражный апелляционный суды поочередно отказали энергетикам в удовлетворении иска. Согласно информации судов, МРСК сама без всяких замечаний еще в 2018 году приняла якобы неисправный прибор учета, а договор между "Акроном" и поставщиком электроэнергии не был заключен по вине поставщика, а не "Акрона".

Судебные решения вступили в силу.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОК в Пермском крае, у "Акрона" - 50% + 1 акция). Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор.

ПАО "Россети Северо-Запад" обслуживает территорию 7 регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и филиал в Республике Коми. Основной акционер - ПАО "Россети" (55,38% акций).

Россети Акрон

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