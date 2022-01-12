Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский рынок акций, начавший торги во вторник снижением, завершил сессию уверенным ростом.

В центре внимания инвесторов были слушания в Сенате Конгресса США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы.

В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

"Мы стараемся прийти к более нейтральной политике и, может быть, даже жесткой, если это потребуется", - отметил председатель американского центробанка.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

"Мы действительно считаем, что в течение года вернемся к нормальной ситуации в плане предложения", - сказал Пауэлл.

Кроме того, рынок ждет публикации данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Между тем во вторник стало известно, что новым финансовым главой Intel станет бывший CFO Micron Technology Дэвид Зинснер. Акции Intel Corp. подорожали на 1,3%, Micron Technology Inc. - на 0,3%.

Аналитики Bernstein улучшили рекомендацию для акций производителя ПК Dell Technologies Inc. до "выше рынка" с "на уровне рынка", а также повысили прогнозную цену акций до $72 с $63. Стоимость бумаг компании увеличилась на 0,6%.

Авиакомпания American Airlines Group Inc. улучшила прогноз на четвертый квартал 2021 года. Авиаперевозчик ожидает, что его выручка по итогам квартала сократилась примерно на 17% относительно аналогичного периода допандемийного 2019 года, хотя ранее ожидалось снижение на 20%. Котировки акций American Airlines выросли на 1,2%.

Exxon Mobil Corp. покупает 49,9% норвежской Biojet AS, планирующей производить биотопливо из отходов лесной промышленности. Капитализация Exxon Mobil увеличилась на 4,21%.

Акции Illumina, ведущего производителя оборудования для секвенирования генома, прибавили в цене почти 17%. Компания дала прогноз выручки на 2022 год, который оказался выше ожиданий аналитиков.

Оператор сети аптек CVS Health улучшил прогноз финпоказателей на год. Компания теперь ожидает чистую прибыль в размере $8,33-8,38 на акцию против ранее прогнозируемых $8 и ожиданий аналитиков в $8,03 на акцию. Котировки бумаг компании выросли на 0,9%.

В BofA Securities акциям производителя телеком-оборудования Juniper Networks повысили рекомендацию до "покупать" с "ниже рынка". В то же время UBS ухудшил рекомендацию для акций International Business Machines (IBM) до "продавать" с "нейтрально", сославшись на риски для операционных результатов компании. Стоимость бумаг Juniper Networks выросла на 2,46%, IBM - снизилась на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 183,15 пункта (0,51%) и составил 36252,02 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 42,78 пункта (0,92%) - до 4713,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 210,62 пункта (1,41%) и составил 15153,45 пункта.