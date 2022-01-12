Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,6%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой сырьевой конъюнктуры на новостях от Федрезерва и Минэнерго США, а также в ожидании новостей с заседания Совета Россия-НАТО; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,6% и превысил 3800 пунктов, при этом лидируют в росте акции ПАО "Полюс".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3806,97 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 74,49 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), "Роснефти" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "МТС" (+1%), ВТБ (+1%), "Интер РАО" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), Polymetal (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Магнита" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила во вторник, что звучащая в Конгрессе США идея о дополнительных санкциях против "Северного потока 2" не имеет смысла. Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода.

Подешевели из-за отсечки дивидендов на бирже акции "ММК" (-3,4%, до 67,45 рубля; дивиденды за III квартал - 2,66 рубля), расписки OZON (-0,7%).

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,5-1,4%, хотя в начале торгов преобладало снижение индикаторов. В центре внимания инвесторов были слушания в Сенате США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы.

В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries снизилась и составляет менее 1,74% годовых (в начале недели доходность превышала 1,8%).

В среду рынок ожидает публикации данных об инфляции в США за декабрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть на азиатских торгах в среду стабилизировалась после резкого скачка накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $83,63 за баррель (-0,1% и +3,5% во вторник), февральская цена WTI - $81,27 за баррель (+0,1% и +3,8% накануне).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

Ведомство отмечает, что в 2021 году спотовые цены на нефть Brent в среднем составляли $71/баррель, и на этот год прогнозирует показатель в $75 за баррель, на 2023 год - $68 за баррель в 2023 году.