Рынок акций РФ преодолел сопротивление 3800п по индексу МосБиржи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду продолжил рост вслед за мировыми площадками на новостях от Федрезерва США, инвесторы продолжают ожидать новостей с заседания Совета Россия-НАТО. Индекс МосБиржи преодолел сопротивление 3800 пунктов во главе с бумагами "Роснефти", вышедшей на второе место по рыночной капитализации после "Газпрома" (с этой позиции ушел Сбербанк).

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3826,57 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1617,36 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,2%.

Доллар стоит 74,54 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), UC Rusal (+2,6%), "Яндекса" (+2,2%), "МТС" (+1,8%), "Татнефти" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,7%), ВТБ (+1,4%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги Polymetal (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), расписки OZON (+0,5%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила во вторник, что звучащая в Конгрессе США идея о дополнительных санкциях против "Северного потока 2" не имеет смысла. Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода.

Упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "ММК" (-2,7%, до 67,95 рубля; дивиденды за III квартал - 2,66 рубля), также просели акции "Аэрофлота" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,7%), Сбербанка (-0,3% и -0,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 46,55 млрд рублей (из них 11,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,94 млрд рублей на акции "Норникеля").

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, внешний фон сформировался умеренно позитивным: нефть Brent протестировала отметку $84 за баррель, растут внешние фондовые площадки. Некоторым риском остаются предстоящие переговоры между Россией и НАТО. В течение дня индексы вполне могут уйти в боковик до появления свежих катализаторов.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ в среду продолжил рост на фоне смягчения геополитической напряженности и после заявления главы ФРС Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошей форме, и ФРС будет предпринимать любые меры по сдерживанию инфляции.

В среду состоится встреча между Россией и НАТО в Брюсселе. В понедельник завершился первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности и, хотя никаких серьезных прорывов сделано не было, стороны настроены продолжить диалог, что уже вселяет оптимизм. В четверг пройдут переговоры в Вене в рамках ОБСЕ.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС торгуются выше сопротивлений 3735 и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что говорит о высоких шансах развития повышения в район 3875 и 1635 пунктов (верхние полосы Боллинджера).

Рынок акций РФ ожидает переговоров России с НАТО по вопросам безопасности и публикации ключевых данных по инфляции в РФ и США. С технической точки зрения российские активы выглядят готовыми к развитию восходящего движения, в то время как американские фондовые индексы находятся в неоднозначной позиции и еще могут ощутить нисходящее давление, если инфляционные данные превысят прогнозы. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3720-3850 пунктов, считает Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что скачок нефти говорит о более устойчивом улучшении настроений.

Ключевым драйвером оптимизма в рисковых активах стало выступление Пауэлла, который заявил об оптимистичном взгляде на экономику до конца 2022 года и спрогнозировал слабое влияние "омикрон"-штамма на спрос.

Этот фактор стал краткосрочной поддержкой для нефти, а о более устойчивом улучшении настроений можно судить по очередному ежемесячному отчету от Минэнерго США, которое повысило прогноз по ценам на Brent в 2022 году сразу на $5 - с $70 до $75 за баррель. Оценка роста спроса в текущем году повышена на 70 тыс. б/с (до 3,6 млн б/с), а оценка американской добычи осталась на прежнем уровне 11,8 млн б/с.

При благоприятном сантименте котировки нефти вполне могут закрепиться на высоких уровнях, что может благоприятно сказаться на акциях нефтяных компаний, считает эксперт.

Зарубежные рынки

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,5-1,4% после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries снизилась и составляет порядка 1,75% годовых (в начале недели доходность превышала 1,8%).

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос в пределах 0,1%).

Темпы роста потребительских цен, а также цен производителей в Китае замедлились в декабре больше, чем ожидали эксперты. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,8% после ноябрьского подъема на 2,3% (максимум за 15 месяцев. Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 10,3% в годовом выражении, при прогнозах роста на 11,1% после ноябрьского подъема на 12,9%.

В среду рынок ожидает публикации данных об инфляции в США за декабрь (16:30 по московскому времени). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Нефть

Нефть на европейских торгах в среду стабилизировалась после резкого скачка накануне на заявлениях Пауэлла о том, что американский ЦБ сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $83,82 за баррель (+0,1% и +3,5% во вторник), февральская цена WTI - $81,46 за баррель (+0,3% и +3,8% накануне).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

Ведомство отмечает, что в 2021 году спотовые цены на нефть Brent в среднем составляли $71/баррель, и на этот год прогнозирует показатель в $75 за баррель, на 2023 год - $68 за баррель в 2023 году.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране выйдет в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 января, на 1,6 млн баррелей. Они также ожидают увеличения запасов бензина на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.