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"Роснефть" выступила против урезания прав "квазиказначеек" из-за рисков для госконтроля

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Поражение держателей квазиказначейских акций в правах может привести к перераспределению корпоративного контроля в компаниях с госучастием и отразиться на размере дивидендов, получаемых РФ как акционером, предупреждает НК "Роснефть".

Источник "Интерфакса" сообщил, что эта компания обратилась в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть законопроект, ограничивающий объем квазиказначейских акций (акции эмитента, принадлежащие подконтрольным ему структурам - ИФ) половиной уставного капитала материнской компании, а также запрещающий голосование квазиказначейскими акциями и их учет при подсчете голосов, начисление дивидендов по ним (сейчас происходит наравне со всеми акциями).

По мнению "Роснефти", проект не учитывает сложившуюся практику управления АО с госучастием, акциями которых могут владеть подконтрольные им лица.

Негативно предлагаемые изменения могут отразиться и на инвестиционной привлекательности держателей квазиказначейских акций, а также ограничить их возможности по привлечению финансирования под залог ценных бумаг, указывает "Роснефть" в своем письме.

Кроме того, компания обращает внимание на отсутствие четких критериев, позволяющих установить круг акционеров, чьи акции подлежат исключению из подсчета голосов. Это может привести к риску оспаривания почти любого решения общего собрания акционеров, предупреждает НК.

В письме "Роснефть" ссылается на то, что в действующем законодательстве перечень оснований для признания лица подконтрольным по сути не является закрытым. Подконтрольность может определяться, в том числе, исходя из условий реализации конкретного проекта, например если в их основе лежит договор. При этом не всегда возможность определять решения по ряду вопросов делает общество полностью подконтрольным участнику соответствующего соглашения, указывает компания. По ее мнению, в такой ситуации лишение акционера возможности управлять обществом представляется "необоснованным и неправомерным".

Квазиказначейские пакеты есть у многих компаний с госучастием, они формировались как в результате рыночных выкупов, так и по итогам разовых сделок. На балансе самой "Роснефти" находится квазиказначейский пакет в размере 10,4%. Из них за ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" закреплено 9,6%, полученных в оплату проданных зарубежных активов, ООО "РН-Капитал" держит 0,76%, приобретенных в рамках программы buyback. Около 4% "префов" "Транснефти" в сентябре прошло года стали квазиказначейскими в результате распределения имущества при погашении инвестиционных паев ЗПИФа "Газпромбанк - Финансовый".

Роснефть Минэкономразвития

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