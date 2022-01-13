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В обзоре Beige Book сообщается, что экономика США росла сдержанными темпами в конце 2021 г.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США росла сдержанными (modest) темпами в конце 2021 года, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Респонденты во многих из двенадцати округов страны заявляли, что подъем по-прежнему сдерживается сохраняющимися перебоями в цепочках поставок и дефицитом работников.

Потребительские расходы продолжали расти устойчивыми темпами. Большинство округов указали на спад в поездках на отдых, заполняемости гостиниц и посещения ресторанов на фоне увеличения числа случаев заболевания COVID-19 в последние недели.

Производственный сектор продолжал расти, хотя темпы подъемы несколько отличались по регионам. Активность в транспортном секторе повышалась умеренными темпами.

Хотя в целом оптимизм оставался на высоком уровне, предприятия в ряде регионов заявили о том, что ожидания роста в ближайшие месяцы ослабевают, отмечается в отчете.

В последние недели количество рабочих мест незначительно выросло, но респонденты в большинстве округов сообщали, что потребность в сотрудниках остается высокой. Напряженная ситуация на рынке труда привела к устойчивому росту заработной платы по всей стране. Помимо повышения зарплат, многие компании вынуждены были корректировать требования к работе (например, переходили на неполный рабочий день) для того, чтобы сохранить персонал на рабочих местах и привлечь больше соискателей.

В большинстве округов страны в конце прошлого года был зафиксирован существенный рост потребительских цен, однако в некоторых из них темпы повышения несколько замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, говорится в сообщении.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 2 января включительно и обработана Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

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