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Поставки ПК в мире в 2021 году выросли рекордными темпами за девять лет

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) по итогам 2021 года подскочили на 14,8% и достигли 348,8 млн, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Темпы роста стали рекордными с 2012 года и превысили собственный прогноз организации, в декабре ожидавшей подъема на 13,5%.

В октябре-декабре продажи ПК повысились на 1% относительно аналогичного периода 2020 года и достигли 92,7 млн штук.

"В 2021 году рынок ПК набирал форму, - сказал менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. - Спрос потребителей из развивающихся рынков на ПК и коммерческий спрос на них оставались сильны в прошлом квартале, а ограничивающим фактором стало предложение".

"Сложная ситуация в логистике вкупе с сохраняющимся дефицитом поставок говорят о том, что рынок ПК может вырасти еще сильнее, чем в 2021 году", - отметил вице-президент IDC Том Майнелли.

При этом он ожидает, что в первом полугодии 2022 года по-прежнему будет наблюдаться ситуация ограниченного предложения, особенно в коммерческом сегменте, где спрос наиболее активный.

International Data Corporation

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