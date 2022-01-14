"Роснефть" объявила закупку на поставку насосной станции для Северо-Комсомольского месторождения

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" объявила закупку на поставку насосной станции внешней перекачки нефти для Северо-Комсомольского месторождения ООО "СевКомНефтегаз", следует из материалов компании. Станция должна быть поставлена к декабрю 2022 года.

Насосная станция внешней перекачки предназначена для подачи товарной нефти Северо-Комсомольского месторождения по напорному промысловому нефтепроводу на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Пурпе". Насосная станция расположена на центральном пункте сбора нефти (ЦПС) Северо-Комсомольского месторождения.

Заявки на поставку насосной станции с шеф-монтажными и пусконаладочными работами принимаются с 13 января по 3 февраля, итоги конкурентной закупки планируется подвести 4 мая. Начальная цена договора не публикуется.

Развитие Северо-Комсомольского месторождения входит в перечень договоренностей о сотрудничестве между "Роснефтью" и норвежской Equinor, достигнутых в 2013 году. В период 2015-2019 годов стороны провели успешные опытно-промышленные работы на месторождении. Благодаря этому были уточнены технические и геологические решения по проекту, апробированы технологии бурения и заканчивания скважин с большим отходом от вертикали, а также получены фактические данные по добыче и продуктивности.

В конце декабря 2019 года "Роснефть" и Equinor (владельцы СП ООО "СевКомНефтегаз") утвердили решение о начале реализации первого этапа разработки Северо-Комсомольского месторождения. В его рамках в ближайшие годы предусмотрено строительство основной и вспомогательной инфраструктуры, в том числе для подготовки и транспортировки нефти и газа, объектов энергетики, а также бурение эксплуатационных скважин с отходом от вертикали до 2 км. Суммарные извлекаемые объемы нефти на первом этапе оцениваются в 250 млн баррелей, газа - 23 млрд кубометров.

Компания "СевКомНефтегаз", которая ведет разработку месторождения, была создана на основе акционерного и операционного соглашения, подписанного ООО "РН - Разведка и Добыча" (дочернее общество НК "Роснефть") и Equinor Russia AS (дочернее общество Equinor ASA) в 2017 году. "Роснефть" является владельцем 66,67% "СевКомНефтегаза", Equinor - 33,33%.