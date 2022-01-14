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Citigroup продаст розничный бизнес в ЮВА сингапурскому UOB за $3 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. сообщил, что продает розничные банковские операции в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме сингапурскому United Overseas Bank Ltd. в рамках стратегии по выходу из банковского розничного бизнеса в Азии и сосредоточения на управлении состоянием богатых клиентов.

UOB заплатит за активы в сфере розничного банковского обслуживания и выпуска кредитных карт, оцениваемые в 4 млрд сингапурских долларов ($3 млрд) по состоянию на июнь 2021 года, а также премию в размере $690 млн.

Закрытие сделки ожидается в середине 2022 - начале 2024 года, в зависимости от сроков прохождения процедуры получения одобрения от регуляторов.

В апреле 2021 года Citigroup сообщил о планах по выходу с рынка розничного банковского обслуживания в 13 странах, 10 из которых находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместо этого банк сосредоточится на бизнесе по управлению активами.

В декабре Citigroup продал банковские операции на Филиппинах и чуть ранее в Австралии. Банк рассматривает заключение аналогичных сделок в Южной Корее. Кроме того, Citigroup ведет переговоры о продаже своих активов еще на 6 рынках: на Тайване, в Индии, материковом Китае, Польше, России и Бахрейне, отмечает газета The Wall Street Journal.

Citigroup США ЮВА Сингапур UOВ

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