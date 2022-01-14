Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Допдоходы бюджета РФ в 2021 году направили в экономику, а не на погашение долга

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минфин РФ обсуждают поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, закрепляющие направление дополнительных доходов в рамках бюджетного правила на расходы бюджета, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Очень важно, чтобы бюджетная политика была нейтральной - чтобы все деньги, которые экономика генерировала, они в неё возвращались, в рамках бюджетного правила, разумеется. И в этом плане Минфин в прошлом году сделал гигантский шаг вперёд. Если по итогам 2020 года поступило 760 млрд рублей незапланированных доходов из экономики и они обратно не вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга, то в прошлом году в декабре на основе уточнённого прогноза Минфин уточнил оценку доходов, и 400 млрд рублей пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике", - сказал он в рамках Гайдаровского форума "Россия и мир: приоритеты".

"И нам нужно, мы это обсуждаем с Антоном Германовичем (Силуановым, глава Минфина - ИФ) закрепить это правило в Бюджетном кодексе, чтобы у нас все, без исключения, деньги, которые экономика сгенерировала в рамках бюджетного правила, шли на расходы", - отметил министр.

На какие расходы их направлять - на компенсацию инфляции, на компенсацию социальных выплат дополнительных - это уже, по его словам, второй вопрос, который нужно решить.

Максим Решетников Минфин Минэкономразвития

Новости

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Набиуллина сочла, что энергопереход станет шоком предложения

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

"Мираторг" не видит окупаемости проектов и не исключает снижения инвестиций

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления замглавы МИД РФ

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления замглавы МИД РФ

"Молдовагаз" рассчитался за поставки с "Газпромом" за декабрь

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });