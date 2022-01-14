Допдоходы бюджета РФ в 2021 году направили в экономику, а не на погашение долга

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минфин РФ обсуждают поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, закрепляющие направление дополнительных доходов в рамках бюджетного правила на расходы бюджета, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Очень важно, чтобы бюджетная политика была нейтральной - чтобы все деньги, которые экономика генерировала, они в неё возвращались, в рамках бюджетного правила, разумеется. И в этом плане Минфин в прошлом году сделал гигантский шаг вперёд. Если по итогам 2020 года поступило 760 млрд рублей незапланированных доходов из экономики и они обратно не вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга, то в прошлом году в декабре на основе уточнённого прогноза Минфин уточнил оценку доходов, и 400 млрд рублей пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике", - сказал он в рамках Гайдаровского форума "Россия и мир: приоритеты".

"И нам нужно, мы это обсуждаем с Антоном Германовичем (Силуановым, глава Минфина - ИФ) закрепить это правило в Бюджетном кодексе, чтобы у нас все, без исключения, деньги, которые экономика сгенерировала в рамках бюджетного правила, шли на расходы", - отметил министр.

На какие расходы их направлять - на компенсацию инфляции, на компенсацию социальных выплат дополнительных - это уже, по его словам, второй вопрос, который нужно решить.