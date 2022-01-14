Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Производитель контактных линз Bausch & Lomb подал заявку на IPO

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская Bausch & Lomb Corp., производитель контактных линз и другой офтальмологической продукции, подала заявку на проведение IPO.

В документах, направленных на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), приводится традиционная для первоначальных заявок сумма IPO - $100 млн. Bausch & Lomb не сообщает, какое количество акций она намерена предложить в ходе размещения.

В 2020 году ее материнская компания Bausch Health Cos. заявила, что планирует выделить в самостоятельную компанию быстро растущий офтальмологический бизнес. Bausch Health сохранит контроль над Bausch & Lomb после ее IPO.

Основанная в 1853 году Bausch & Lomb является хорошо известным во всем мире офтальмологическим брендом. Помимо контактных линз, компания также продает хирургические устройства и препараты для офтальмологии.

Выручка компании в январе-сентябре 2021 года составила $2,76 млрд, чистая прибыль - $131 млн. По итогам всего 2020 года Bausch & Lomb получила выручку в $3,41 млрд, в 2019 году - $3,78 млрд.

Компания планирует разместить акции на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Торонто. Акции будут торговаться под тикером "BLCO".

Bausch & Lomb

Новости

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Набиуллина сочла, что энергопереход станет шоком предложения

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

"Мираторг" не видит окупаемости проектов и не исключает снижения инвестиций

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления замглавы МИД РФ

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления замглавы МИД РФ

"Молдовагаз" рассчитался за поставки с "Газпромом" за декабрь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });