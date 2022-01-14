Производитель контактных линз Bausch & Lomb подал заявку на IPO

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская Bausch & Lomb Corp., производитель контактных линз и другой офтальмологической продукции, подала заявку на проведение IPO.

В документах, направленных на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), приводится традиционная для первоначальных заявок сумма IPO - $100 млн. Bausch & Lomb не сообщает, какое количество акций она намерена предложить в ходе размещения.

В 2020 году ее материнская компания Bausch Health Cos. заявила, что планирует выделить в самостоятельную компанию быстро растущий офтальмологический бизнес. Bausch Health сохранит контроль над Bausch & Lomb после ее IPO.

Основанная в 1853 году Bausch & Lomb является хорошо известным во всем мире офтальмологическим брендом. Помимо контактных линз, компания также продает хирургические устройства и препараты для офтальмологии.

Выручка компании в январе-сентябре 2021 года составила $2,76 млрд, чистая прибыль - $131 млн. По итогам всего 2020 года Bausch & Lomb получила выручку в $3,41 млрд, в 2019 году - $3,78 млрд.

Компания планирует разместить акции на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Торонто. Акции будут торговаться под тикером "BLCO".