РФ в 2021 году увеличила производство водки на 1,9%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году произвела 80,93 млн декалитров (дал) водки, что на 1,9% больше, чем годом ранее. В декабре этот показатель вырос на 17,9%, до 9,3 млн дал, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

Коньячные предприятия выпустили за год 7,98 млн дал продукции (на 2,4% меньше), в декабре - 0,85 млн дал (на 8,5% больше).

Всего производство спиртных напитков крепостью выше 9 градусов в 2021 году составило 106,4 млн дал (на 4,2% больше), в декабре – 12,02 млн дал (на 16,7% больше).

В то же время производство винодельческой продукции снизилось за год на 14,3%, до 60,27 млн дал, в декабре – на 7,2%, до 5,83 млн дал.

Шампанских и игристых вин в 2021 году произведено 12,91 млн дал, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Общее падение не смог компенсировать декабрьский рост на 11,6%, до 1,65 млн дал.

Производство тихих вин в 2021 году снизилось на 3,6%, до 29,81 млн дал, в декабре - выросло на 17,3%, до 2,56 млн дал. В 2021 году было выработано 10,93 млн дал фруктовых (плодовых) вин (на 26,3% меньше), в декабре - 1,15 млн дал (на 22,8% меньше).

В целом в 2021 году производство алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) составило 181,79 млн дал, что на 0,1% меньше, чем в 2020 году. В декабре производство выросло на 12,7%, до 19,69 млн дал.