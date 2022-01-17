ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2021 года рост экономики Китая замедлился до 4% в годовом измерении, это самое слабое повышением со II квартала 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В 2021 году ВВП КНР вырос на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне "выше 6%".

Аналитики ожидали роста экономики КНР в IV квартале на 3,6%, отмечает Trading Economics. Замедление роста связано с проблемами на рынке недвижимости и нового всплеска COVID-19.

В июле-сентябре китайский ВВП вырос на 4,9%.

Повышение экономики КНР в октябре-декабре по сравнению с предыдущими тремя месяцами составило 1,6% (0,7% в третьем квартале).

В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

ГСУ также сообщило, что в декабре в Китае рост розничных продаж был минимальным с августа 2020 года, показатель вырос на 1,7% к декабрю 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,7% с ноябрьских 3,9%.

Продажи косметики в декабре выросли на 2,5% против 8,2% в предшествующем месяце, офисных принадлежностей - на 7,4% против 18,1%, нефтепродуктов - на 15,5% против 25,9%, а также строительных материалов - на 7,5% против 14,1%. В то же время реализация одежды упала на 2,3%, ювелирных украшений - на 0,2%, домашних принадлежностей - на 6%, мебели - на 3,1% и автомобилей - на 7,4%.

За весь 2021 год продажи в стране увеличились на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Онлайн-продажи выросли на 13,4%, продажи потребительских товаров за исключением автомобилей - на 12,9%.

Объем промпроизводства в КНР в декабре увеличился на 4,3% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,6%. Темпы роста стали максимальными с августа.

Производство в химической отрасли выросло на 1,2%, выпуск автомобилей увеличился на 2,8%, электрического машинного оборудования - на 5,8%, коммуникационных технологий - на 12%. Тем временем выпуск в текстильной промышленности уменьшился на 2,4%, неметаллических материалов - на 0,2%.

За весь год промпроизводство в стране выросло на 9,6%.

Безработица в Китае в декабре увеличилась до максимума с августа - 5,1% по сравнению с 5% месяцем ранее.

В 2021 году в городах страны было создано 12,69 млн новых рабочих мест при годовом целевом показателе в 11 млн. Итоговый показатель оказался на 830 тыс. рабочих мест больше, чем в предыдущем году.

Инвестиции в основные активы в КНР в прошлом году увеличились на 4,9% по сравнению с 2020 годом - до 54,45 трлн юаней ($8,6 трлн). Эксперты ожидали повышения на 4,8%.

Государственные инвестиции выросли на 2,9%, частные - на 7%.