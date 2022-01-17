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LSE предложила создать специальный рынок для частных компаний

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Лондонская фондовая биржа (LSE) предлагает создать специальный рынок для частных компаний, в рамках которого они смогут продавать акции на бирже по определенным дням, пишет The Wall Street Journal.

Предложение LSE было направлено на рассмотрение Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании и министерства финансов страны.

В соответствии с предложением LSE, акции частных компаний могли бы торговаться публично в течение 1-5 дней в рамках одного торгового окна, которое может открываться раз в месяц, или раз в квартал, или раз в шесть месяцев. Частные компании при этом не должны быть предметом столь же пристального регулятивного надзора как компании, разместившие акции на бирже, поскольку именно жесткие регулятивные требования отталкивают стартапы от получения биржевого листинга, считают в LSE.

"Новый тип площадки мог бы служить промежуточной ступенью между частным и полностью публичным рынками, - говорится в документе, который биржа направила регуляторам 21 декабря. - Он должен рассматриваться как усовершенствование текущих вариантов, доступных для компаний, которые стремятся привлечь капитал, без введения регулирования, сдерживающего их рост".

Основатели стартапов, их сотрудники и ранние инвесторы смогут монетизировать свои вложения, продав акции розничным и институциональным инвесторам на площадке для частных компаний, отмечают LSE. Крупные частные компании, в соответствии с предложением LSE, также смогут получить доступ к рынку.

Воспользоваться специальной площадкой для привлечения средств инвесторов могли бы такие частные финтех-компании как Revolut, Klarna и Wise, считают в LSE.

"Существует потенциал создания дополнительных путей к рынку, которые поддержали бы максимально широкий круг компаний в финансировании в течение их жизненного цикла, в том числе помогли бы им перейти от частного рынка к публичному", - приводит WSJ слова представителя LSE.

Создание специального рынка, которое размоет границы между публичными и частными компаниями, потребует одобрения регуляторов и законодательных изменений.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Великобритании вступили в силу новые правила листинга, призванные сделать лондонский Сити более привлекательным для быстрорастущих компаний. Изменение правил листинга FCA является частью общих усилий британских властей, направленных на повышение привлекательности Лондона для глобальных инвесторов и компаний после Brexit.

LSE Великобритания Минфин Revolut Klarna Wisе

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