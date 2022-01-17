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Суд отклонил иск Райффайзенбанка о взыскании с МТС 615 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник отклонил иск Райффайзенбанка, российской "дочки" австрийского Raiffeisen Bank International, о взыскании с ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) почти 615 млн рублей по договору от 19 апреля 2006 года.

"В иске отказать полностью", - сообщается на сайте суда. Другие данные пока не опубликованы.

Райффайзенбанк по итогам третьего квартала 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

МТС – один из крупнейших российских операторов мобильной связи. Крупнейшим акционером МТС является АФК "Система" – с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 58,42% акций оператора, доля эффективного участия составляет 50,3%. В свободном обращении находится 41,58% акций МТС.

Райффайзенбанк МТС

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