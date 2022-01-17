Фонд "ВТБ Капитал инвестиции" купил в Подмосковье склад за 1,6 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Фонд "ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО" под управлением "ВТБ Капитал инвестиции" подписал документы по покупке складского комплекса "Адмирал" площадью 26,4 тыс. кв. м, расположенного в Московской области, сообщил банк ВТБ.

Сделка совершена на условиях sale & leaseback: с продавцом комплекса - логистической группой "Адмирал" - заключен долгосрочный договор аренды помещений сроком на 10 лет. "Объект соответствует стратегии фонда, которая ориентирована на суммарную доходность для инвесторов порядка 15% годовых", - говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составила около 1,6 млрд рублей. Консультантом по ней выступила международная консалтинговая компания Knight Frank. Средства для ее реализации были привлечены в ходе биржевого размещения закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО" для квалифицированных инвесторов. В рамках размещения было привлечено более 1,4 млрд рублей, планируется дополнительный этап фандрейзинга для закрытия сделки.

Мультитемпературный складской комплекс класса "А" расположен в поселке Горки Ленинские, на территории Технопарка М4, в десятке километров к югу от МКАД.

Всего под управлением "ВТБ Капитал инвестиции" в настоящее время три фонда для инвестиций в недвижимость общим объемом более 8 млрд рублей. "ВТБ Капитал инвестиции" планируют и дальше развивать линейку фондов недвижимости, в частности, в 2022 году планируются повторные биржевые размещения паев фонда "ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО", который инвестирует в высококлассные объекты коммерческой недвижимости для сдачи их в аренду по долгосрочным контрактам.