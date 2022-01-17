Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 072 957+1 920 129

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году
Фото: Ilana Panich-Linsman for The Washington Post via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В 2021 году число вакансий, связанных с работой с криптовалютами, в компаниях США выросло на 395%, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование LinkedIn. В техсекторе в целом количество вакансий выросло на 98%.

Свои криптовалютные отделы расширяют гиганты ИТ-индустрии, включая Meta Platforms (ранее Facebook), Twitter и Amazon, а также финкомпании с Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase & Co. и Fidelity.

Лучшие шансы найти работу у специалистов в сфере цифровых валют в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Денвере, а также в Остине (столица Техаса) и Майями, согласно данным LinkedIn. Самым большим спросом пользуются разработчики и инженеры - на эти две позиции приходится 15,6% всех вакансий в секторе.

Средняя зарплата веб-разработчика в США (без учета бонусов) составляет чуть выше $75 тысяч в год, тогда как блокчейн-разработчик в среднем зарабатывает в два раза больше - $154,5 тысячи в год, по данным сайта ZipRecruiter.

США LinkedIn Meta Twitter Amazon JPMorgan Chase Fidelity

Новости

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Акции Сбербанка откатились к уровню 2020 года из-за западных распродаж

Акции Сбербанка откатились к уровню 2020 года из-за западных распродаж

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину

Две компании подали заявки на первый электромобильный СПИК в России

Две компании подали заявки на первый электромобильный СПИК в России

Суд отклонил иск Райффайзенбанка о взыскании с МТС 615 млн рублей

Источник сообщил о росте добычи "Газпрома", несмотря на мягкую погоду

Источник сообщил о росте добычи "Газпрома", несмотря на мягкую погоду

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил

Новак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в Европу

"Газпром" в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });