Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:24Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 076 885+1 924 057

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доллар США наметил снижение, евро умеренно слабеет на старте торгов "Московской биржи" во вторник утром, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и повышению интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,05 - 76,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,085 руб./$1 (-0,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,55 руб./EUR1 (-28,5 копеек к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,23 копеек к уровню закрытия 17 января, до 80,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,46 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,09 копеек ниже официального курса.

Новость дополняется

Московская биржа

Новости

"Яндекс" договорился о мировой с инициаторами дела "колдунщиков"

"Яндекс" договорился о мировой с инициаторами дела "колдунщиков"

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Акции Сбербанка откатились к уровню 2020 года из-за западных распродаж

Акции Сбербанка откатились к уровню 2020 года из-за западных распродаж

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину

Две компании подали заявки на первый электромобильный СПИК в России

Две компании подали заявки на первый электромобильный СПИК в России

Суд отклонил иск Райффайзенбанка о взыскании с МТС 615 млн рублей

Источник сообщил о росте добычи "Газпрома", несмотря на мягкую погоду

Источник сообщил о росте добычи "Газпрома", несмотря на мягкую погоду

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });