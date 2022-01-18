Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доллар США наметил снижение, евро умеренно слабеет на старте торгов "Московской биржи" во вторник утром, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и повышению интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,05 - 76,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,085 руб./$1 (-0,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,55 руб./EUR1 (-28,5 копеек к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,23 копеек к уровню закрытия 17 января, до 80,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,46 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,09 копеек ниже официального курса.

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