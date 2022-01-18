Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин и зимнее дизельное топливо на АЗС Дальнего Востока, остававшиеся без движения с 1 декабря, в период с 23 декабря по 6 января выросли на 46 и 27 копеек за литр соответственно, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
При этом в период с 6 по 13 января дальневосточные цены на топливо снова замерли.
В среднем по России шаг недельного (с 6 по 13 января) повышения стоимости бензина составил 4-6 копеек, дизельного топлива – 2 копейки. Таким образом, наблюдается снижение темпов роста цен относительно показателей декабря, когда бензин за неделю рос на 8-18 копеек, ЗДТ – на 15-17 копеек.
Сильнее всего цены на бензин выросли в Ненецком автономном округе – на 50 коп./литр. В Ямало-Ненецком АО подорожал только АИ-95 – на 37 копеек. Также существенным ростом цен на бензин – от 17 до 20 копеек – отметились Новгородская, Астраханская и Псковская области, Калмыкия и Крым.
Вместе с тем, в Дагестане стоимость АИ-95 снизилась на 15 копеек, а в Туве, где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью, АИ-92 подешевел на 13 копеек.
Наибольший рост цен на дизельное топливо зафиксирован в Ненецком АО – на 50 копеек. Существенный прирост цен случился в Севастополе – на 26 копеек за литр, в Коми, Калмыкии и Астраханской области – на 20 копеек.
При этом в Ямало-Ненецком АО дизельное топливо упало в цене на 1,45 рубля.
Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 13 января, руб./л.
|Регионы
|Аи-92
|+/- к
|Аи-95
|+/- к
|Дт-З
|+/- к
|Дт-Л
|+/- к
|13.01.2022
|06.01.2022
|13.01.2022
|06.01.2022
|13.01.2022
|06.01.2022
|13.01.2022
|06.01.2022
|Центральный округ
|47,24
|0,05
|51,11
|0,05
|52,04
|0,05
|50,41
|0,07
|Белгородская область
|48,50
|0,07
|52,14
|0,07
|52,22
|0,06
|Брянская область
|48,09
|0,09
|52,18
|0,10
|52,05
|0,10
|50,20
|0,00
|Владимирская область
|46,97
|0,04
|50,68
|0,04
|51,38
|0,04
|Воронежская область
|48,21
|0,06
|52,32
|0,06
|51,85
|0,07
|50,73
|0,00
|Ивановская область
|46,16
|0,00
|48,21
|0,00
|50,39
|0,00
|Калужская область
|45,90
|0,06
|49,31
|0,07
|50,84
|0,06
|Костромская область
|46,57
|0,00
|49,54
|0,00
|52,49
|0,00
|Курская область
|48,30
|0,09
|52,61
|0,10
|52,18
|0,10
|Липецкая область
|47,90
|0,06
|51,79
|0,07
|51,83
|0,07
|50,30
|0,00
|Москва
|47,52
|0,02
|52,64
|0,03
|52,96
|0,02
|Московская область
|46,68
|0,04
|51,48
|0,04
|52,20
|0,05
|Орловская область
|48,24
|0,10
|51,82
|0,10
|52,88
|0,10
|50,50
|0,00
|Рязанская область
|46,14
|0,00
|49,40
|0,00
|50,35
|0,00
|Смоленская область
|47,47
|0,03
|51,15
|0,03
|52,26
|0,03
|Тамбовская область
|48,37
|0,09
|52,09
|0,10
|52,35
|0,10
|50,30
|0,00
|Тверская область
|46,85
|0,03
|50,14
|0,03
|52,93
|0,03
|Тульская область
|47,42
|0,05
|51,47
|0,05
|52,00
|0,05
|Ярославская область
|45,90
|0,04
|49,02
|0,05
|51,63
|0,05
|Северо-Западный округ
|47,98
|0,05
|51,45
|0,08
|54,38
|0,02
|Архангельская область
|47,70
|0,06
|51,75
|0,07
|54,80
|0,07
|Ненецкий АО
|50,07
|0,50
|53,45
|0,50
|56,09
|0,50
|Вологодская область
|48,22
|0,06
|51,08
|0,07
|55,79
|0,07
|Калининградская область
|51,03
|0,09
|53,82
|0,10
|55,16
|0,10
|Ленинградская область
|47,63
|0,03
|51,50
|0,04
|53,63
|0,05
|Мурманская область
|50,16
|0,09
|53,61
|0,11
|58,34
|0,11
|Новгородская область
|47,53
|0,20
|50,75
|0,17
|53,44
|0,01
|Псковская область
|47,41
|0,02
|50,75
|0,21
|53,70
|0,01
|Республика Карелия
|47,28
|0,06
|50,76
|0,06
|55,40
|0,07
|Республика Коми
|48,43
|0,18
|50,78
|0,19
|53,81
|0,20
|Санкт-Петербург
|47,57
|0,03
|51,43
|0,03
|53,54
|0,03
|Южный округ
|49,20
|0,07
|53,72
|0,11
|53,03
|0,10
|55,95
|0,00
|Астраханская область
|49,46
|0,19
|53,32
|0,20
|53,43
|0,20
|Волгоградская область
|47,65
|0,06
|52,72
|0,06
|52,39
|0,07
|Краснодарский край
|48,38
|0,04
|52,82
|0,04
|51,56
|0,04
|Республика Адыгея
|48,42
|0,06
|52,79
|0,07
|50,66
|0,06
|Республика Калмыкия
|49,30
|0,19
|53,29
|0,20
|52,89
|0,20
|Ростовская область
|48,74
|0,05
|53,28
|0,06
|52,40
|0,05
|Республика Крым
|50,72
|0,06
|55,19
|0,20
|55,58
|0,16
|Севастополь
|50,87
|0,06
|55,70
|0,16
|56,25
|0,26
|55,95
|0,00
|Северо-Кавказский округ
|48,54
|0,07
|52,54
|0,06
|51,68
|0,08
|48,70
|0,00
|Кабардино-Балкарская республика
|48,80
|0,10
|53,00
|0,10
|51,95
|0,10
|Карачаево-Черкесская республика
|48,65
|0,10
|52,98
|0,11
|51,09
|0,10
|Республика Дагестан
|49,87
|0,00
|53,32
|-0,15
|51,00
|0,00
|Республика Ингушетия
|47,60
|0,00
|49,70
|0,00
|52,50
|0,00
|Республика Северная Осетия-Алания
|48,87
|0,09
|52,76
|0,10
|50,48
|0,10
|Ставропольский край
|49,18
|0,10
|53,76
|0,10
|53,15
|0,10
|Чеченская республика
|45,45
|0,00
|49,90
|0,00
|48,70
|0,00
|Приволжский округ
|46,85
|0,05
|50,42
|0,05
|52,13
|0,06
|48,60
|0,00
|Кировская область
|47,27
|0,09
|50,83
|0,10
|52,91
|0,10
|Нижегородская область
|47,10
|0,05
|50,78
|0,05
|50,91
|0,05
|Оренбургская область
|47,43
|0,09
|51,14
|0,10
|53,27
|0,10
|Пензенская область
|47,46
|0,06
|50,70
|0,07
|52,41
|0,06
|Пермский край
|48,18
|0,09
|51,49
|0,10
|54,93
|0,11
|Республика Башкирия
|47,12
|0,09
|50,02
|0,09
|51,95
|0,10
|Республика Марий-Эл
|46,93
|0,07
|50,62
|0,09
|52,00
|0,10
|Республика Мордовия
|47,27
|0,09
|51,01
|0,10
|51,77
|0,10
|Республика Татарстан
|46,00
|0,00
|49,49
|0,00
|51,45
|0,00
|48,60
|0,00
|Самарская область
|46,06
|0,07
|50,09
|0,07
|51,99
|0,09
|Саратовская область
|47,48
|0,06
|50,87
|0,07
|52,08
|0,07
|Удмуртская республика
|47,02
|0,04
|50,47
|0,05
|52,78
|0,05
|Ульяновская область
|46,22
|0,00
|50,04
|0,00
|51,91
|0,00
|Чувашская республика
|46,65
|0,05
|50,17
|0,04
|51,73
|0,05
|Уральский округ
|46,26
|0,04
|49,65
|0,09
|54,01
|-0,25
|Курганская область
|45,06
|0,04
|48,88
|0,05
|53,47
|0,05
|Свердловская область
|46,30
|0,04
|49,63
|0,04
|53,45
|0,05
|Тюменская область
|46,80
|0,09
|51,19
|0,10
|54,28
|0,10
|Ханты-Мансийский автономный округ
|48,77
|0,05
|51,29
|0,09
|57,55
|0,07
|Челябинская область
|44,40
|0,04
|48,44
|0,04
|52,54
|0,04
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|48,05
|0,00
|50,10
|0,37
|55,14
|-1,45
|Сибирский округ
|45,48
|-0,01
|48,24
|-0,01
|54,83
|0,03
|Алтайский край
|44,66
|0,00
|46,92
|0,00
|52,71
|0,00
|Республика Алтай
|45,58
|0,00
|47,85
|0,00
|54,86
|0,18
|Забайкальский край
|47,16
|0,00
|49,89
|0,00
|56,15
|0,00
|Иркутская область
|44,63
|0,00
|48,29
|0,00
|53,05
|0,00
|Кемеровская область
|45,37
|0,00
|48,48
|0,00
|54,32
|0,00
|Красноярский край
|45,52
|0,00
|48,66
|0,00
|55,79
|0,00
|Новосибирская область
|45,33
|0,00
|48,50
|0,00
|53,93
|0,00
|Омская область
|51,31
|-0,13
|52,58
|-0,17
|62,61
|0,11
|Республика Бурятия
|45,68
|0,00
|48,78
|0,00
|54,35
|0,00
|Республика Тува
|44,26
|0,00
|46,59
|0,00
|55,30
|0,00
|Республика Хакасия
|52,46
|0,00
|54,54
|0,00
|59,07
|0,00
|Томская область
|49,37
|0,00
|52,17
|0,00
|57,01
|0,00
|Дальневосточный округ
|47,86
|0,00
|50,41
|0,00
|55,49
|0,00
|Амурская область
|49,85
|0,00
|51,98
|0,00
|56,90
|0,00
|Еврейская автономная область
|47,96
|0,00
|50,30
|0,00
|56,64
|0,00
|Камчатский край
|54,54
|0,00
|58,67
|0,00
|62,34
|0,00
|Магаданская область
|57,50
|0,00
|59,50
|0,00
|64,10
|0,00
|Приморский край
|49,68
|0,00
|50,52
|0,00
|56,35
|0,00
|Республика Саха (Якутия)
|60,39
|0,00
|61,49
|0,00
|64,34
|0,00
|Сахалинская область
|51,33
|0,00
|53,03
|0,00
|61,22
|0,00
|Хабаровский край
|49,14
|0,00
|51,27
|0,00
|56,23
|0,00
|Чукотский автономный округ
|60,00
|0,00
|63,00
|0,00
|62,00
|0,00
|Среднее по России
|47,70
|0,04
|51,26
|0,06
|53,45
|0,02
|50,66
|0,07