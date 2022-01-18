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ОПЕК в декабре увеличила добычу на 170 тыс. б/с, сделка ОПЕК+ может быть исполнена на 126%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в декабре увеличили добычу нефти на 166 тысяч баррелей в сутки - до 27,88 млн б/с, пишет организация в ежемесячном отчете со ссылкой на данные вторичных источников.

При этом, по расчетам "Интерфакса", сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в декабре выполнена на 126%, то есть на рынок поставлено на 630 тыс. б/с меньше, чем разрешено.

Наибольшее отставание от плана наблюдается у Нигерии - страна добывает на 330 тыс. б/с меньше, у Анголы - на 226 тыс. б/с меньше, Саудовской Аравии - на 86 тыс. б/с.

Существенно снизилась добыча нефти в Ливии (не участвует в соглашении), где в декабре был объявлен форс-мажор на четырех месторождениях, - на 84 тыс. б/с.

ОПЕК нефть

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