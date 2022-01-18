Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Стоимость экспорта из РФ природного газа в четвертом квартале 2021 года достигла $20,8 млрд, что в 1,6 раза больше, чем в третьем квартале ($13,1 млрд), а стоимость экспортированных из РФ нефтепродуктов превысила показатель предшествующего квартала на 1%, составив $18,5 млрд, следует из данных оценки платежного баланса страны за прошлый год, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, беспрецедентный рост цен на поставляемый за рубеж газ в последнем квартале 2021 года привёл к тому, что стоимость газового экспорта превысила доходы от экспорта нефтепродуктов. Это произошло впервые с четвертого квартала 2008 года, когда из-за падения спроса и цен на энергоносители в ходе начавшегося мирового экономического кризиса стоимостной объем экспорта нефтепродуктов снизился по сравнению с предшествующим кварталом на 42%, до $15,3 млрд, а стоимость экспортированного за квартал газа в начале зимнего сезона, напротив, увеличилась на 10%, до $17,8 млрд.

В результате в четвертом квартале 2021 года экспорт природного газа обеспечил 14% экспортной выручки РФ ($148,7 млрд), или примерно каждый седьмой экспортный доллар.

По итогам всего 2021 года стоимость экспортированного газа увеличилась по сравнению с 2020 годом в 2,1 раза ($54,2 млрд против $25,7), тогда как совокупный экспорт из РФ - на 47% ($489,8 млрд против $333,4), экспорт сырой нефти - на 52%, нефтепродуктов - на 51%.

По сравнению с доковидным 2019 годом объем экспорта РФ в 2021 году увеличился на 16,7%, стоимость природного газа - на 31%, нефтепродуктов - на 3%, сырой нефти - снизился на 10%, сжиженного природного газа - на 4%, стоимость прочих экспортированных товаров - увеличилась на 38%.