Европейские акции снизились во вторник почти на 1% после роста накануне

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили резким снижением торги во вторник из-за опасений более активного, чем ожидалось, повышения ставки в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 во вторник снизился на 0,97% и составил 479,79 пункта.

Немецкий индекс DAX потерял 1,01%, французский САС 40 - 0,94%, британский FTSE 100 - 0,62%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB опустились на 0,65% и 0,74% соответственно.

В центре внимания трейдеров остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США и начало сезона отчетности, пишет CNBC.

Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного усиления инфляции.

Как руководители Федрезерва, так и участники рынка подготовили инвесторов к тому, что ФРС может повысить ставку с текущего уровня (0-0,25%) уже на мартовском заседании. Эти прогнозы они объясняют сигналами того, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти за 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.

За последнюю неделю, однако, стало очевидно, что растущей поддержкой пользуется идея о том, что ФРС после мартовского подъема ставки будет повышать ее более агрессивно, чем ожидалось ранее, пишет газета Financial Times.

Акции Hugo Boss подорожали на 1,1%. Германский производитель одежды и аксессуаров в 2021 году получил выручку и прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) выше ожидавшихся благодаря рекордной для компании выручке в четвертом квартале.

Бумаги Anexo Group PLC выросли на 3,4%. Компания, предоставляющая юридические услуги, дала сильный прогноз выручки на 2021 год.

Котировки бумаг Siemens AG опустились на 2,3% на новости, что крупнейший в Европе промышленный конгломерат продает подразделение Yunex Traffic, поставляющее оборудование для регулирования дорожного трафика, итальянской Atlantia SpA за 950 млн евро.

Энергетический сектор вырос вслед за подъемом цен на нефть до максимума с 2014 года. Капитализация BP Plc увеличилась на 0,5%, Royal Dutch Shell - на 1,6%, TotalEnergies - на 1,5%.

Лидером падения в индексе Stoxx Europe 600 стали бумаги польского онлайн-ритейлера THG PLC, которые подешевели на 9,6%. Также существенно снизились акции норвежской NEL ASA, работающей с возобновляемыми источниками энергии (-7,2%), и швейцарского производителя зубных имплантов Straumann Holding AG (-6,4%).

Рост возглавили акции французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA, которые подскочили почти на 12%. Позитивным фактором для сектора видеоигр в целом стала новость о том, что Microsoft Corp. покупает одного из лидеров сегмента, Activision Blizzard, за $68,7 млрд.

Также заметный подъем показали акции норвежской Aker ASA, подорожавшие на 6,9%, и бумаги шведской Lundin (+6,7%).