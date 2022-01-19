Турция стала крупнейшим импортером российских сельхозпродуктов в 2021 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В 2021 году Турция заняла первое место по импорту российской сельхозпродукции, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на предварительные данные Федеральной таможенной службы.

Турция за прошлый год закупила в России 13 млн тонн продукции агропромышленного комплекса на $4,3 млрд, стоимость закупок увеличилась на 38% к 2020 году. "Благодаря такой динамике Турция обошла Китай и вышла на первое место среди крупнейших стран-импортеров российского продовольствия с долей 12%", - говорится в сообщении.

В частности, Турция получила в 2021 году 6,7 млн тонн пшеницы из России (на 15% меньше, чем годом ранее) на $1,8 млрд (на 6,9% больше), и сохранила ведущую позицию среди покупателей российской пшеницы.

Гендиректор ООО "Деметра Трейдинг" Роман Крон через пресс-службу "Агроэкспорта" отметил, что физический объем экспорта несколько снизился во второй половине 2021 года, что связано с резким падением импорта в Турцию в октябре на фоне девальвации лиры. В последующие месяцы до конца 2021 года экспорт восстанавливался.

"При этом наблюдается крайне серьезная конкуренция при поставках в Турцию со стороны Украины, которая на фоне рекордного урожая увеличила экспорт в эту страну в июле-декабре. Кроме того, впервые за десять лет начались поставки в Турцию из Аргентины, где также ожидается рекордный урожай", - сказал он.

По итогам прошлого года Турция также осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла. Поставки увеличились на 42%, до 913 тысяч тонн и в 2,5 раза, до $1,1 млрд. Подсолнечник, в 2020 году входивший в топ-3 экспортируемых в Турцию товаров, в 2021 году из России не поставлялся. "Турция исторически является основным российским покупателем масличных культур и подсолнечного масла. С учетом введения ограничений на экспорт подсолнечника в прошлом году турецкие переработчики были вынуждены увеличить закупки сырого подсолнечного масла", - сказал "Агроэкспорту" коммерческий директор ГК "Юг Руси" Илья Ильюшин.

Кроме того, в 2021 году Турция стала лидером среди покупателей российского ячменя, нарастив отгрузки в 3,1 раза в натуральном объеме (1,2 млн тонн) и в 4,2 раза - в стоимостном ($309 млн). Экспорт кукурузы составил 1,1 млн тонн (на 69% больше) на $263 млн (в 2,3 раза больше), отрубей - 1,1 млн тонн (на 21% больше) на $235 млн (на 59% больше). Отгрузки зернобобовых культур выросли в четыре раза, до $206 млн, шрота и жмыха - на 74%, до $168 млн. Около 66% этого объема приходится на подсолнечный шрот и жмых, 31% - на соевый.

По оценке "Агроэкспорта", потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превышает $5 млрд. Среди товаров, обладающих потенциалом, - подсолнечное масло, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые культуры, отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, этиловый спирт.

Турция входит в топ-30 мировых импортеров продукции АПК. Россия с 2012 года является крупнейшим поставщиком продовольственных товаров в эту страну. По данным ITC Trade Map, в 2020 году Турция ввезла из-за рубежа продуктов питания и сельскохозяйственного сырья на $15,2 млрд, более 20% этого объема пришлось на Россию.