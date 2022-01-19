ЦБ РФ отметил рекордно низкие покупки валюты физлицами в конце года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России отметил в ноябре-декабре 2021 года значительное снижение интереса нерезидентов к операциям carry trade, а также нетипичное поведение физлиц - рекордно низкие покупки валюты, что способствовало стабилизации валютного рынка.

"В условиях роста волатильности курса рубля физические лица демонстрировали нетипичное для конца года поведение на валютном рынке. В отличие от прошлых лет, в ноябре - декабре 2021 года они совершали рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты в сумме $189 млн (в ноябре - нетто-продажи), тем самым оказывая в этот период стабилизирующее влияние на валютный рынок", - говорится в опубликованном "Обзоре рисков финансовых рынков".

ЦБ считает, что такое поведение граждан могло объясняться низким спросом на валюту из-за ограничений на зарубежные поездки. При этом регулятор подчеркивает, что в 2020 году в аналогичной ситуации физлица, наоборот, приобрели рекордный объем иностранной валюты в конце года.

"В целом граждане играют контрциклическую роль на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля", - говорится в обзоре.

Усиление волатильности на валютном рынке в ноябре-декабре 2021 года наблюдалось на фоне выхода нерезидентов из российских активов. Так, вмененная волатильность по опционам "при деньгах" по коротким инструментам USD/RUB выросла в конце года до 17%, однако в январе 2022 года она начала снижаться и достигла 12% в первые рабочие дни.

"Росту волатильности курса рубля способствовали активные покупки зарубежными инвесторами иностранной валюты. Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке. Помимо продажи ценных бумаг, в ноябре-декабре нерезиденты существенно снизили интерес к реализации операций carry trade, их длинная нетто-позиция в рублях сократилась с пикового уровня $30 млрд (в октябре 2021 года - ИФ) до $17 млрд, вернувшись к показателю мая 2021 года", - отмечает ЦБ.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в ноябре-декабре 2021 года купили валюту на внутреннем биржевом рынке на 138,5 млрд рублей, следует из данных обзора. Ранее сообщалось, что в октябре эти участники нарастили покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке более чем в пять раз - до 93 млрд рублей по сравнению с 18 млрд рублей покупок в сентябре.