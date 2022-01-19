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Андрей Мельников утвержден на должность гендиректора АСВ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) утвердил Андрея Мельникова на должность генерального директора госкорпорации, говорится в сообщении АСВ.

Он вступит в новую должность с 26 января.

Нынешний глава АСВ Юрий Исаев с 26 января перейдет в ЦБ, где в ранге зампреда будет курировать вопросы финансового мониторинга, валютного контроля, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Исаев возглавлял АСВ с 1 января 2013 года. С 2008 по 2013 год был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. До этого занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах.

Мельников работает в АСВ с момента его создания в 2004 году. С 2004 по 2016 год в должности заместителя генерального директора курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО "Фонд защиты вкладчиков". С 2016 г. по 2017 г. занимал пост министра экономического развития Крыма. Затем работал вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019 году вернулся в Агентство в должности первого заместителя генерального директора.

Агентство по страхованию вкладов Андрей Мельников

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