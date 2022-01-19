Капитализация рынка акций РФ в среду снизилась на 4,81%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в среду на "Московской бирже" составила 57,610 трлн рублей ($754,703 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2910,838 млрд рублей, или на 4,81%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (7,315 трлн рублей), "Роснефть" (5,914 трлн рублей), "Сбербанк" (5,393 трлн рублей).

На 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,818 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 8,29%.