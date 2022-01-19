Канадский IT-стартап 1Password оценен в $6,8 млрд в ходе инвестраунда

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Канадский IT-стартап 1Password получил оценку в $6,8 млрд в ходе инвестраунда серии С.

Как сообщается в пресс-релизе компании, которая разработала приложение для управления паролями, она привлекла $620 млн от таких инвестфондов, как Iconiq Growth, Lightspeed Ventures, Tiger Global и Accel. Совокупно инвесторы по итогам раунда получили 9% акций 1Password.

Компания планирует направить привлеченные средства на улучшение продукта и увеличение штата сотрудников. При этом с 2020 года количество работников 1Password увеличилось со 177 до 570 человек.

Изначально разработанное 1Password приложение предназначалось для обычных пользователей, но в 2015 году компания приступила к разработке B2B продукта, который позволял бы сотрудникам безопасно хранить и делиться паролями от корпоративных аккаунтов внутри компаний.

Такая версия приложения была запущена уже в 2016 году, и сейчас ей пользуются более 100 тыс. компаний, включая Slack и IBM.

"Мы позволяем людям в компаниях сосредоточиться на своих задачах, не беспокоиться о безопасности и облегчаем доступ (к корпоративным порталам - ИФ)", - отметил глава стартапа Джефф Шинер в комментарии для CNBC.

Он также сообщил, что выручка 1Password в 2021 году, как ожидается, составит $150 млн. При этом поступления от бизнеса стартапа составляют 60% выручки.

В ходе инвестраундов серии А и В в 2019 и 2021 годах стартап привлек $200 млн и $100 млн соответственно. Оценка компании в ходе последнего раунда достигла $2 млрд.