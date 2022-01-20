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Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно растут на старте торгов "Московской биржи" в четверг утром, рубль практически не меняется к бивалютной корзине из-за смешанных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,19-76,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,25 руб./$1 (+7,25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,485 руб./EUR1 (+3,25 копейки к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,46 копеек к уровню закрытия 19 января, до 80,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 61,97 копейку ниже уровня действующего официального курса, евро - на 64,68 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные изменения к бивалютной корзине в четверг утром на фоне противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, наблюдается позитивный настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам, а с другой - цены на нефть, хоть и остаются высокими, но корректируются вниз. Рынок также находится в ожидании геополитических новостей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,36 за баррель, что на 0,09% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $87,06 за баррель, что на 0,11% выше уровня закрытия рынка 19 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют в основном положительную динамику: японский Nikkei 225 повысился на 1,09%, китайский CSI300 - на 1,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,44%.

Фондовые рынки США завершили торги в среду отрицательной динамикой, несмотря на позитивное начало сессии. В начале торгов положительным фактором для рынка акций было снижение доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка десятилетних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых против 1,876% на закрытие предыдущей сессии. И все же доходность US Treasuries находится на максимумах за 2 года, что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

При этом рынок ждет, что доходность гособлигаций продолжит расти. Это негативно сказывается на рынке акций, и особенно на котировках бумаг технологических компаний. Между тем в центре внимания рынка оставался начавшийся сезон отчетности компаний, который традиционно стартовал с публикации финпоказателей крупнейших банков Уолл-стрит.

Московская биржа

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