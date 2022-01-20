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Китайский ЦБ понизил годовую ставку LPR до 3,7%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет.

Годовая LPR уменьшена по итогам второго месяца подряд - до 3,7% годовых с 3,8%. В декабре эта ставка была понижена впервые за 20 месяцев.

Ставка по пятилетним кредитам в четверг опущена до 4,6% с 4,65%, сообщил НБК.

В понедельник НБК понизил процентную ставку по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) - до 2,85% годовых с 2,95%, а также ставку по семидневным операциям обратного РЕПО - до 2,1% с 2,2%.

Заместитель председателя китайского ЦБ Лю Гоцян заявил в ходе брифинга во вторник, что НБК намерен действовать заблаговременно, а также более решительно, чтобы помочь властям страны стабилизировать ситуацию в экономике в 2022 году.

НБК планирует стимулировать наращивание объемов кредитования местными фининститутами и будет использовать множество инструментов монетарной политики для поддержания достаточных объемов ликвидности, сообщил Лю Гоцян.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским центробанком реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

В 2020 году годовая LPR была снижена на 30 базисных пунктов (б.п.), пятилетняя - на 15 б.п.

Китай

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