Объем японского импорта в декабре 2021 года достиг рекордных значений

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в декабре 2021 года увеличился на 17,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 7,881 трлн иен ($68,87 млрд), объем импорта подскочил до рекордных значений, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Повышение экспорта было отмечено по итогам десятого месяца подряд благодаря высокому спросу на сталь, автомобили и полупроводниковое оборудование на ключевых экспортных рынках, а также некоторому ослаблению проблем в цепочках поставок.

Темпы роста экспорта, однако, замедлились по сравнению с ноябрем, когда они составили 20,5%. Эксперты в среднем ожидали увеличения японского экспорта в декабре 2021 года на 16%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экспорт машиностроительного оборудования из Японии подскочил на 17,6%, полупроводникового - на 19,4%, транспортного - на 10,2%. Экспорт автомобилей увеличился на 15,9%.

Экспорт в Китай вырос в декабре на 10,8%, в США - на 22,1%, в Гонконг - на 8,8%, в Тайвань - на 31,7%, в Южную Корею - на 13,7%, в Германию - на 14,1%, в Австралию - на 52,3%.

Объем импорта подскочил на 41,1%, до рекордных 8,464 трлн иен. Увеличение импорта отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре рост составил 43,8%. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение импорта в декабре на 42,8%.

Закупки минерального топлива за рубежом взлетели в прошлом месяце на 121,9%, в том числе бензина - на 116,6%, СПГ - на 100,5%.

Импорт из Китая увеличился на 20,5%, из Тайваня - на 55,1%, из Южной Кореи - на 29,5%, из США - на 39,6%, из Германии - на 14,1%, из Австралии - на 95,7%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце составил 582,36 млрд иен по сравнению с дефицитом в 955,6 млрд иен в ноябре и профицитом в 780,28 млрд иен в декабре 2020 года.

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли Японии по итогам всего 2021 года составило 1,472 трлн иен по сравнению с профицитом в 388,29 млрд иен в 2020 году. Экспорт вырос в прошлом году на 21,5%, импорт - на 24,3%.