Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в 2021 году вырос на треть

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из РФ по итогам 2021 года, согласно оперативной оценке аналитиков "Российского экспортного центра" (РЭЦ), вырос на 36% - до более $191 млрд.

"По итогам января - ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил $170,5 млрд, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% - до более чем $191 млрд, что стало новым историческим максимумом", - сообщила журналистам глава РЭЦ Вероника Никишина, слова которой передала пресс-служба.

Предварительная оценка ННЭ за прошлый год превышает ранее заявленный РЭЦ прогноз по объему несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году на уровне $185 млрд.

"Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию", - отметила гендиректор РЭЦ.

По данным за 11 месяцев 2021 года, рост экспортных поставок был зафиксирован в химпроме - на 54%, металлургии - на 52%, лесопромышленном комплексе - на 43%, машиностроении - на 31%, продовольственном секторе - на 23%. Основными импортерами российской продукции стали Китай - $15,6 млрд, Казахстан - $14,4 млрд, Белоруссия - $11,4 млрд, Турция - $10,9 млрд, США - $7,9 млрд.

По итогам 2020 года объем ННЭ РФ составлял $141 млрд - по новой методике расчета, действующей с прошлого года и не учитывающей в ННЭ поставки ряда товаров, в том числе золота (по старой методике ННЭ в 2020 году был чуть более $160 млрд).

"Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в группу ВЭБ.РФ).