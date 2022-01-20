"Роснефть" пробурит еще одну скважину на Медынско-Варандейском участке

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Поисково-оценочная скважина Мадачагская-2 на Медынско-Варандейском участке Печорского моря (Ненецкий автономный округ), пробуренная в 2020-2021 годах, подтвердила открытие месторождения и наличие промышленных залежей нефти в овенпармских отложениях, следует из материалов "Роснефти".

В настоящее время планирует разведка и доизучение залежей нефти и газа на данной площади. Объектом бурения является пласт D1opb (девонские отложения), уточняется в тендерной документации на строительство новой скважины.

Бурение наклонно-направленной скважины будет осуществляться с прибрежной зоны. Месторождение расположено в пределах 12-мильной зоны в Печорском море. Площадка для бурения территориально расположена на острове Песякова. Проектная глубина скважины составляет 4200 метров по вертикали, 5338 метров по стволу. Бурение будет выполнено в период 2023-2024 гг.

Медынско-Варандейский лицензионный участок расположен в юго-восточной части арктического шельфа Баренцева моря в акватории мелководной части Печорского моря с глубинами 10-19 м. В конце 2002 года ЗАО "Арктикшельфнефтегаз" получило лицензию на право пользования недрами в пределах Медынско-Варандейского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородов. В пределах участка открыто 2 месторождения: Медынское-море и Варандей-море. Оператором геологоразведочных работ на данном лицензионном участке является ООО "РН-Шельф-Арктика", дочернее общество "Роснефти".

В административном отношении участок работ расположен на территории Архангельской области НАО, в географическом отношении - за Полярным кругом в северной части Большеземельской тундры. Ближайший населенный пункт поселок Варандей размещается на берегу моря в 50-60 км от площадки строительства по зимнику.

Начальные геологические запасы нефти на Медынско-Варандейском участке оцениваются в 410 млн тонн. Бурение поисково-оценочной скважины Мадачагская-1 должно было быть проведено на Южно-Русском лицензионном участке в акватории Печорского моря в 2017 году. В компании "Интерфаксу" не ответили на вопрос, было ли осуществлено бурение и каковы его итоги. Площадь Южно-Русского участка составляет 9,7 тыс. кв. км. Суммарные извлекаемые ресурсы на текущий момент оцениваются в 270 млн тонн нефти и конденсата, газа - 64 млрд куб. метров.

"Роснефть" в 2013 году предлагала китайской CNPC для совместной работы такие участки на шельфе Баренцева и Печорского морей, как Западно-Приновоземельский, Южно-Русский участок и Медынско-Варандейский. Однако условия оказались слишком рискованными и серьезными для иностранного инвестора, говорил председатель совета директоров CNPC Ван Илинь.

В ноябре 2013 года "Роснефть" подписала с PetroVietnam соглашение об основных условиях сотрудничества по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородов на шельфе Печорского моря в отношении Южно-Русского и Западно-Матвеевского лицензионных участков. В рамках соглашения компании планировали создать СП для работы на этих участках в пропорции 66,67% у "Роснефти" и 33,33% у PetroVietnam.