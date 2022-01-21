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Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов

Снижение происходит на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на старте торгов "Московской биржи" в пятницу утром, рубль умеренно снижается к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,72 - 76,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,86 руб./$1 (+17,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,085 руб./EUR1 (+37,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 26,64 коп. к уровню закрытия 20 января, до 81,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,92 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,35 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к бивалютной корзине на старте торгов в пятницу из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении геополитических рисков. В пятницу ожидаются переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности, которые должны состояться в Женеве. Блинкен заявил, что по итогам этих переговоров будет сделан вывод о возможности дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,84 за баррель, что на 1,74 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,9 за баррель, что на 1,93% ниже уровня закрытия рынка 20 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 1,60%, китайский CSI 300 - на 0,88%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,79%.

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в ходе торгов в четверг, завершили торги в значительном минусе несмотря на снижение доходности гособлигаций и сильные квартальные отчетности крупных компаний. Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Не помогло Уолл-стрит даже снижение доходности государственных облигаций США, хотя обычно это поддерживает более рисковые активы, включая акции. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опускалась до 1,812% с 1,826% днем ранее.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе подскочило на 55 тыс. и составило 286 тыс. Показатель оказался максимальным с середины октября, темпы роста - рекордными с июля.

Московская биржа

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