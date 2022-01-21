В Еврокомиссии сочли, что газовый кризис должен ускорить переход к "чистой" энергетике

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Разразившийся в мире газовый кризис должен способствовать ускорению перехода к "чистой" энергетике, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодняшний газовый кризис должен способствовать ускорению перехода к "чистой" энергетике. Он должен придать необходимый импульс для дальнейшей интеграции нашего энергетического рынка. (. . .) Но самое главное: мы должны тщательным образом управлять энергопереходом", - сказала она в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Таким образом, мы возвращаемся к центральному вопросу о доверии. Люди должны доверять тому, что энергопереход поддержит наиболее уязвимых. Бизнес должен доверять тому, что энергопереход улучшит их конкурентоспособность. Инвесторы должны доверять тому, что мы будем следовать намеченному курсу, несмотря на препятствия на пути", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

По ее словам, в мировой экономике невозможен линейный переход от системы, основанной на ископаемом топливе, к системе на базе "чистых" источников энергии.

"Мы должны это откровенно признать", - отметила фон дер Ляйен.

"Но направление работы понятно, как и наши обязательства. По мере нашего реагирования (реагирования Евросоюза - ИФ) на газовый кризис мы будем фокусироваться на поддержке наиболее уязвимых граждан. Мы ускорим энергопереход и будем гарантировать наличие надежных поставщиков", - резюмировала глава Еврокомиссии.