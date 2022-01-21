Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 503 171+3 521 907

В Еврокомиссии сочли, что газовый кризис должен ускорить переход к "чистой" энергетике

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Разразившийся в мире газовый кризис должен способствовать ускорению перехода к "чистой" энергетике, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодняшний газовый кризис должен способствовать ускорению перехода к "чистой" энергетике. Он должен придать необходимый импульс для дальнейшей интеграции нашего энергетического рынка. (. . .) Но самое главное: мы должны тщательным образом управлять энергопереходом", - сказала она в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Таким образом, мы возвращаемся к центральному вопросу о доверии. Люди должны доверять тому, что энергопереход поддержит наиболее уязвимых. Бизнес должен доверять тому, что энергопереход улучшит их конкурентоспособность. Инвесторы должны доверять тому, что мы будем следовать намеченному курсу, несмотря на препятствия на пути", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

По ее словам, в мировой экономике невозможен линейный переход от системы, основанной на ископаемом топливе, к системе на базе "чистых" источников энергии.

"Мы должны это откровенно признать", - отметила фон дер Ляйен.

"Но направление работы понятно, как и наши обязательства. По мере нашего реагирования (реагирования Евросоюза - ИФ) на газовый кризис мы будем фокусироваться на поддержке наиболее уязвимых граждан. Мы ускорим энергопереход и будем гарантировать наличие надежных поставщиков", - резюмировала глава Еврокомиссии.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен

Новости

Рубль и акции РФ отреагировали локальным снижением на заявление замглавы МИД России

Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех

Арендодатели квартир в Москве отказывают двум потенциальным съемщикам из трех

Братья Ананьевы привлечены к субсидиарной ответственности по долгам "Промсвязькапитала"

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС

Morgan Stanley ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к III кварталу

Х5 в 2021 году увеличила оборот в сегменте e-grocery в 2,3 раза

Х5 в 2021 году увеличила оборот в сегменте e-grocery в 2,3 раза
Массовые протесты в Казахстане

Токаев назвал недопустимым нынешний уровень социального неравенства

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });