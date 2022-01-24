"Роснефть" сменила гендиректора морского терминала в Туапсе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором терминала по перевалке нефтепродуктов ООО "РН-Морской терминал Туапсе" (Краснодарский край) назначен Игорь Коростелев, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2022 года. На этом посту Коростелев сменил Вадима Овчинникова, возглавлявшего компанию с августа 2018 года.

На сайте "Роснефти" сообщается, что "РН-Морской терминал Туапсе" расположен в непосредственной близости от Туапсинского НПЗ. Перевалочная мощность терминала составляет около 17 млн тонн в год, он используется в основном для экспорта нефтепродуктов, производимых на НПЗ компании, и перевалки ресурса третьих сторон. Также терминал используется для перевалки нефтепродуктов на внутренний рынок, предоставляет услуги по бункеровке судов.

Как сообщалось, по итогам 2020 года через терминал перевалено 16,2 млн тонн, в перспективе компания планирует увеличить объемы до 20 млн тонн в год.